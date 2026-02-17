Ekranet gjigante në Times Square të Nju Jorkut shfaqin flamurin e Kosovës me rastin e 18-vjetorit të pavarësisë
Me rastin e 18-vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, evente të ndryshme janë organizuar si në Kosovë ashtu edhe në vende tjerë ku jetojnë shqiptarë.
Por ajo çfarë bie më shumë në sy është se sheshi i njohur i qytetit amerikan Nju Jork – Times Square ka ndezur ekranet gjigante ku shfaqet flamuri i Kosovës dhe një mesazh që uron pavarësinë.
Times Square konsiderohet si një prej shesheve më të njohura në botë, kurse flamuri i Kosovës u pa duke ‘valëvitur’ në ekranet gjigante që janë të vendosura.
Ndryshe telegrame urimi kanë ardhur në adresë të qeverisë dhe presidencës së Kosovës, duke uruar pavarësinë e Kosovës. /Telegrafi/
Kosovo Independence Day ad lights up Times Square, New York City today. 🇽🇰 🇺🇸 pic.twitter.com/ydmtqEqFve
— Admirim (@admirim) February 16, 2026
