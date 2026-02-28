Edhe sot regjim i veçantë i komunikacionit në Shkup
Edhe sot do të ketë një regjim të veçantë trafiku në zonën e Shkupit për shkak të vizitës së Presidentit të Shqipërisë në vend.
"Më 26, 27 dhe 28.02.2026 (e enjte, e premte dhe e shtunë), zoti Bajram Begaj, President i Republikës së Shqipërisë, do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për shkak të vizitës, Njësia e Sigurisë së Trafikut Rrugor në SPB Shkup do të marrë masa për një regjim të veçantë trafiku në rrugët në zonën më të gjerë qendrore të qytetit të Shkupit", njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme.
SPB Shkup u bën thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik që të respektojnë urdhrat dhe udhëzimet që do të jepen nga oficerët e uniformuar të policisë, me qëllim që të sigurohet rrjedhë e qetë dhe e sigurt e trafikut.