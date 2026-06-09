Angellov: Do të kërkoj që policët dhe ushtarët e pensionuar të ndihmojnë në shuarjen e zjarreve
Drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim (DMSH), Stojançe Angellov, në emisionin “Për ose kundër” në Televizionin Alfa, deklaroi se do të kërkojë edhe policë të pensionuar ose persona që në mënyra të tjera e kanë lënë policinë apo ushtrinë, të cilët do të operojnë me pompat e ujit për spërkatjen e sipërfaqeve të djegura.
“Që të mos kemi kërkesa ndaj zjarrfikësve lokalë, sepse verën e kaluar në atë pozicion vendosëm zjarrfikës me përvojë, por besoj se pas trajnimit intensiv që do ta realizojmë dhe pas pjesëmarrjes në zjarre më të vogla e më pak të rrezikshme, ata vetë do të fitojnë përvojë të shkëlqyer për ta kryer këtë punë”, tha Angellov.
Ai shtoi se përveç të pensionuarve, mund të bashkohen edhe ish‑policë dhe ish‑ushtarakë që kanë lënë shërbimin për arsye të tjera.
“Le të vijnë, le të ndihmojnë atdheun dhe le të fitojnë një pagesë që aspak nuk do të jetë për t’u nënvlerësuar”, u shpreh Angellov. Ai theksoi se gjatë dy viteve të fundit janë blerë mbi 30 automjete kundërzjarrëse dhe është rritur numri i zjarrfikësve.
“Zjarret do të fillojnë, por kemi kapacitete të mjaftueshme, nuk duhet të përhapet panik. Çfarëdo zjarri i rëndë, edhe nëse janë disa zjarre, ne si shtet nuk kemi problem – do të dërgojmë disa njësi zjarrfikëse dhe do t’i shuajnë për disa orë ose disa ditë. Problemi është kur kemi, kujtoj, 66 zjarre njëkohësisht në hapësira të hapura, verën e kaluar nga 45–46 zjarre. Rreth datës 10 qershor çdo vit fillojnë zjarre serioze, edhe pse numri ende është i vogël. Por këtë periudhë, pasi këta persona që në mënyra të ndryshme e kanë lënë policinë dhe ushtrinë të lidhin kontrata, secili do të ketë në përdorim automjetin e vet dhe do të kemi situatë shumë më të mirë, sepse kur një person ka në përdorim një automjet të caktuar, ai e njeh shumë mirë, pasi bëhet fjalë për mjete që kanë specifikat e tyre”, tha Angellov.