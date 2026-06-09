Helmohet me barna një 5-vjeçar nga Gostivari, dërgohet në Klinikën e Fëmijëve në Shkup
Më 8 qershor 2026, rreth orës 18:40, në Stacionin Policor të Gostivarit është raportuar se në Repartin e Pediatrisë ishte pranuar një fëmijë pesëvjeçar nga fshati Çegran, i cili kishte pësuar helmim nga barnat.
Sipas informacioneve fillestare, fëmija ka rënë në kontakt me barna të lëna në një vend të arritshëm dhe i ka gëlltitur ato. Pas marrjes së ndihmës së parë mjekësore, ai është transportuar në Klinikën e Fëmijëve në Shkup për trajtim dhe ekzaminime të mëtejshme.
“Më 08.06.2026 në ora 18:40 në Stacionin Policor Gostivar është raportuar se në Repartin e Pediatrisë, për shkak të helmimit me barna, është sjellë një fëmijë pesëvjeçar nga fshati Çegran i Gostivarit. Sipas raportimit, fëmija ka rënë në kontakt me barna që ishin lënë në një vend të arritshëm dhe i ka gëlltitur ato. Fëmija është transportuar në Klinikëne Fëmijëve në Shkup për kujdes dhe ekzaminime të mëtejshme”, thuhet në njoftimin e policisë.