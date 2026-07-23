Lëndohet një motoçiklist në një aksident në Shkup
Një motoçiklist u lëndua rëndë në një aksident trafiku që ndodhi dje në lagjen Gjorce Petrov të Shkupit, pasi u godit nga një automjet pasagjerësh, shoferi i të cilit më pas u largua nga vendi i ngjarjes.
Sipas informacioneve nga Ministria e Punëve të Brendshme, aksidenti është raportuar më 21 korrik 2026 rreth orës 14:00 dhe ka ndodhur në kryqëzimin e rrugëve "Gjorce Petrov" dhe "Makedonski vojski".
Në përplasje është përfshirë një motoçikletë me targa të Shkupit, e drejtuar nga Sh.Sh. (44) nga fshati Vollkovë, dhe një automjet pasagjerësh që është larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes pas aksidentit.
Motoçiklisti ka pësuar lëndime të rënda, të cilat u diagnostikuan në Spitalin e Përgjithshëm të Qytetit "8 Shtatori" në Shkup.
Një ekip nga SPB Shkup ka kryer inspektimin e vendit të aksidentit, ndërsa policia po merr masa për të gjetur shoferin dhe automjetin që është larguar pas aksidentit.