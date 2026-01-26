Edhe nëse nuk ndjeni etje, këto shenja mund të tregojnë dehidratim
Sa shpesh pimë në të vërtetë një gotë ujë gjatë ditës? Edhe pse shumë njerëz e dinë se duhet të pinë më shumë lëngje, një numër i madh njerëzish konsumojnë më pak ujë sesa i nevojitet trupit të tyre.
Meqenëse humbasim një sasi të konsiderueshme lëngjesh çdo ditë përmes djersitjes, frymëmarrjes dhe urinimit, marrja e pamjaftueshme e ujit mund të çojë lehtësisht në dehidratim, edhe pa e kuptuar.
Uji është thelbësor për funksionimin normal të trupit dhe përbën më shumë se gjysmën e trupit tonë. Kjo është arsyeja pse edhe një mungesë e lehtë e ujit mund të ndikojë në energji, humor dhe përqendrim, ndërsa dehidratimi afatgjatë rrit rrezikun e problemeve të ndryshme shëndetësore.
Shenjat më të zakonshme që tregojnë se trupit i mungon uji
Ndjesia e etjes
Nëse keni etje, kjo është tashmë një shenjë se trupi juaj nuk ka lëngje të mjaftueshme. Tek të moshuarit, ndjenja e etjes mund të jetë më e dobët, prandaj është e rëndësishme të pini ujë edhe kur nuk keni etje.
Urinë më e errët
Urina duhet të jetë e verdhë e çelët. Një ngjyrë më e errët tregon mungesë uji, dhe një ngjyrë shumë e errët mund të jetë shenjë e dehidratimit më serioz.
Është më e vështirë të përqendrohesh.
Truri është veçanërisht i ndjeshëm ndaj mungesës së ujit. Kur jeni të dehidratuar, mund të vini re përqendrim të dobët, mendim më të ngadaltë dhe rënie të energjisë.
Dhimbje koke
Një pasojë e zakonshme e dehidratimit është dhimbja e kokës. Pasi lëngjet e humbura zëvendësohen, simptomat zakonisht zhduken në një kohë të shkurtër.
Lodhje dhe dobësi
Mungesa e ujit e sforcon zemrën dhe ngadalëson qarkullimin e gjakut, gjë që mund të shkaktojë ndjenja lodhjeje dhe plogështie.
Marramendje
Në dehidrim të rëndë, tensioni i gjakut mund të bjerë, duke shkaktuar marramendje ose edhe të fikët, gjë që kërkon një reagim të menjëhershëm.