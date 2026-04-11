E vetmja grua në tryezën e NATO-s, komandantja e Kanadasë shembull se gratë udhëheqin edhe ushtri
Përveçse është gruaja e parë që drejton forcat e armatosura të Kanadasë, gjeneralja Jennie Carignan është gjithashtu në komandë, ndërsa vendi i saj përpiqet të riarmatoset në një shkallë të paparë që nga Lufta e Ftohtë.
Kjo përfshin zgjerimin e ushtrisë me kohë të plotë, rritjen e numrit të rezervistëve dhe përpjekjen për të bashkuar deri në 300,000 civilë me një "rezervë strategjike" - një grup njerëzish me një formë trajnimi që mund të thirren në rast të një krize të madhe.
"Bota ka ndryshuar", tha Carignan, shkruan skynews.
"Duhet të përgatitemi për konflikte në shkallë të gjerë, më konvencionale, kështu që na duhet një ushtri e ndryshme për ta bërë këtë dhe aftësi të ndryshme", shtoi ajo.
Aftësia e shteteve armiqësore si Rusia dhe Koreja e Veriut për të lëshuar raketa me rreze të gjatë veprimi që mund të godasin Kanadanë është një kërcënim që gjeneralja po e ndjek.
Ajo po vëren gjithashtu konkurrencën në rritje midis aleatëve të NATO-s, Moskës dhe Pekinit, dhe në të gjithë Arktikun - një zonë e gjerë me rëndësi strategjike për kanadezët.
Nevoja për të mbrojtur interesat jetësore është një arsye pse qeveria kanadeze e Mark Carney po shqyrton mundësinë e bashkimit me një forcë shumëkombëshe të kombeve me të njëjtat ide, të udhëhequr nga Mbretëria e Bashkuar, me fokus në këtë rajon, si dhe në Detin Baltik dhe Atlantikun e Veriut.
Carignan vizitoi Londrën të premten dhe të shtunën për t'u takuar me homologët e Forcës së Përbashkët Ekspedituese (JEF) prej 10 trupash - gjithashtu aleatë të NATO-s - për të mësuar më shumë rreth përfitimeve që do të sillte anëtarësimi dhe si mund të kontribuonte Kanadaja.
"Ndihemi shumë, shumë të mirëpritur", tha ajo.
"Nga perspektiva ime, JEF përfaqëson shumë mundësi për më shumë bashkëpunim dhe përsëri për t'iu përgjigjur më mirë disa prej sfidave ushtarake që kemi", shtoi gjeneralja.
I konceptuar për herë të parë nga Mbretëria e Bashkuar në vitin 2012, vendet e tjera në grupim përfshijnë vendet nordike të Norvegjisë, Danimarkës, Suedisë, Finlandës dhe Islandës, dhe shtetet baltike të Estonisë, Letonisë dhe Lituanisë, si dhe Holandën.
Shtimi i Kanadasë, duke pasur parasysh gjeografinë e saj, do të kishte kuptim.
Carignan renditi disa nga avantazhet që vendi i saj mund të sillte, duke përfshirë "ndërgjegjësimin për situatën, ndarjen e informacionit, aftësitë bazë si dhe mbulimin e asaj zone, lloje të ndryshme të sovranitetit ose operacioneve dhe ushtrimeve".
E pyetur pse Kanadaja nuk zgjodhi të bashkohej më herët, ajo tha se në vitet 2013-2014 vendi i saj po reduktonte investimet në mbrojtje - ndryshe nga tani.
“Ne kemi një kolektiv kombesh nordike që janë të shqetësuara më konkretisht për atë zonë. Pra, përsëri, situata ka ndryshuar dhe për këtë arsye tani mund ta rishqyrtojmë të qenit pjesë e grupit", vazhdoi ajo.
Ndryshe nga NATO, anëtarët e JEF nuk kanë nevojë të veprojnë me konsensus.
Kjo do të thotë që forcat e tyre mund të reagojnë më shpejt dhe në mënyrë më adaptive ndaj kërcënimeve të reja.
Vendet e JEF-it tashmë po punojnë për t'iu kundërvënë kërcënimeve nga Rusia në prag të luftës konvencionale, siç është shënjestrimi i infrastrukturës kritike nënujore, si tubacionet e gazit dhe naftës dhe kabllot e komunikimit.
“JEF lejon që të kemi gati atë opsion fleksibël në mbështetje të NATO-s, plotësues të NATO-s, gjë që mendoj se është një gjë shumë pozitive nga perspektiva ime”, tha Carignan.
E pyetur nëse i pëlqente ideja e bashkimit me grupin, ajo tha: "Po, jemi padyshim të interesuar. Ka pak punë për të bërë, por siç thashë, duket shumë premtuese".
Carignan nuk është i panjohur me konfliktet.
E ngarkuar me detyrën në Inxhinierët Ushtarakë Kanadezë në vitin 1990, ajo ka shërbyer në Afganistan dhe Irak, duke u ngjitur në gradë për t'u bërë shefe e shtabit të mbrojtjes në korrik 2024.
Ajo është gjithashtu nënë e katër fëmijëve.
"Mendoj se jam këtu sot sepse Kanadaja vendosi të heqë barrierat sistemike në ushtrinë tonë 40 vjet më parë", tha ajo.
Kjo do të thoshte se ajo ishte në gjendje të kapte pozicione të ndryshme që lejonin ngritje në detyrë, ndryshe nga shumë gra para saj.
Sa i përket sfidave kryesore me të cilat u përball gjatë rrugës, shefja e ushtrisë tha: "Perceptimet. Perceptimet se gratë janë të dobëta, perceptimet se nuk mund të jesh në një rol luftimi dhe të jesh nënë në të njëjtën kohë".
“Pra, këto janë llojet e barrierave që janë më shumë stereotipe sesa realiteti në të vërtetë. Realiteti i luftimit, realiteti i shërbimit në ushtri, në role luftarake", vazhdoi ajo.
Ajo është e vetmja grua që ulet në tryezë kur takohen shefat ushtarakë të NATO-s - diçka që ajo është e sigurt se do të ndryshojë me kalimin e kohës.
"Jam e sigurt se do të ketë më shumë shefe ushtarake femra sepse është plotësisht e mundur dhe aleatët e NATO-s po heqin gjithashtu barrierat sistemike, dhe është vetëm çështje kohe." /Telegrafi/