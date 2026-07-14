E-tregtia shënon rritje në Maqedoni, transaksionet arritën në 266 milionë euro
E-tregtia vendase vazhdon të rritet në vend, 156 milionë euro të shpenzuara në dyqanet elektronike në RMV në tremujorin e parë të vitit 2026, thuhet në një deklaratë të Shoqatës së Tregtisë Elektronike të Maqedonisë (SHTEM).
"Sipas të dhënave të fundit nga Banka Kombëtare e Republikës së Maqedonisë (BKRM) mbi transaksionet në pikat e shitjes së tregtisë elektronike (duke përjashtuar transaksionet me para elektronike), në tremujorin e parë të vitit 2026 vlera totale e transaksioneve online arriti në 16,355.96 milionë denarë, ose 265.95 milionë euro, që përfaqëson një rritje prej 18.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kjo vlerë përfshin blerjet online nga qytetarët e vendit në dyqanet elektronike vendase dhe të huaja, si dhe blerjet nga konsumatorët e huaj në shitësit me pakicë elektronikë në RMV.
Për më tepër, në tremujorin e parë të vitit 2026, transaksione online me vlerë 9.608.64 milionë denarë, ose 156.24 milionë euro, u kryen te shitësit elektronikë të vendit, që përfaqëson një rritje prej 16.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Nga kjo shumë, mbajtësit e kartave të pagesave vendase kryen transaksione me vlerë 8.617.27 milionë denarë (140.12 milionë euro), që është 15% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa mbajtësit e kartave të pagesave të huaja kryen transaksione online te shitësit elektronikë të vendit me vlerë 991.37 milionë denarë, ose 16.2 milionë euro, që përfaqëson një rritje prej 32.5%. Ky trend tregon se dyqanet elektronike vendase po arrijnë gjithnjë e më shumë të tërheqin blerës nga jashtë.
Nga ana tjetër, konsumatorët e vendit vazhdojnë të blejnë në mënyrë aktive nga dyqanet elektronike të huaja, me transaksione online me vlerë 6.747.31 milionë denarë, ose 109.71 milionë euro, në tremujorin e parë, që përfaqëson një rritje prej 20.3% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar./Telegrafi/