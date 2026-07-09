E sulmon me kondak të pistoletës në kokë, i dyshuari arratiset në Pejë
Një person ka njoftuar se është sulmuar fizikisht nga i dyshuari tjetër i cili e ka goditur disa herë me kondak të pistoletës në kokë duke i shkaktuar lëndime trupore.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të mërkurën rreth orës 11:50 në rrugën “Medlin Olbrajt”, në Pejë.
Tutje bëhet e ditur se viktima është dërguar për trajtim mjekësor, ndërsa i dyshuari pas kryerjes së veprës është larguar në drejtim të panjohur.
“Rr. Medlin Olbrajt, Pejë 08.07.2026 – 11:50. Viktima mashkull kosovar, ka njoftuar se është sulmuar fizikisht nga i dyshuari mashkull kosovar, i cili e ka goditur disa herë me kondak të pistoletës në kokë duke i shkaktuar lëndime trupore. Viktima është dërguar për trajtim mjekësor, ndërsa i dyshuari pas kryerjes së veprës është larguar në drejtim të panjohur. Në konsultim me prokurorin është iniciuar rasti dhe mbetet në hetime”, thuhet në raport. /Telegrafi/