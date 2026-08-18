Lëndohet një person me mjet të mprehtë në Krushë të Madhe, arrestohet një person
Një person është lënduar me mjet të mprehtë gjatë një përleshjeje fizike në fshatin Krushë e Madhe të Rahovecit.
Rasti është konfirmuar nga Vlera Krasniqi, zëdhënëse e Policisë së Kosovës për rajonin e Gjakovës, e cila bëri të ditur se i dyshuari është arrestuar pas incidentit.
Sipas saj, personi i lënduar është dërguar për trajtim mjekësor në Spitalin e Prizrenit, ndërsa Policia ka sekuestruar edhe mjetin e dyshuar që është përdorur gjatë incidentit.
“Në koordinim me prokurorin e shtetit, ndaj të dyshuarit është iniciuar rasti ‘Lëndim i rëndë trupor’ dhe i njëjti është ndaluar për 48 orë. Rasti është duke u hetuar nga organet kompetente”, deklaroi Krasniqi.
Hetimet për rastin janë duke vazhduar.
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