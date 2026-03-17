E shtyn në mes të kuzhinës Artanin - kërkohet zarf i zi për Mirin
Brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, tensioni mes banorëve Mirit dhe Artanit u bë kryefjalë pas një momenti të papritur në kuzhinë.
Pamjet që qarkullojnë në rrjetet sociale tregojnë Mirin duke e shtyrë Artanin me krah, teksa kjo duket se ka marrë përmasa të mëdha.
Pas këtij veprimi, banorët u përfshinë në një debat verbal të ashpër, që bëri që situata të përshkallëzohej edhe më shumë.
Publiku nuk ka nguruar të reagojë: disa kritikuan Mirin për sjelljen e tij, të tjerë u shprehën mbështetje për Artanin, duke ndezur diskutime dhe polemika mbi menaxhimin e konflikteve brenda shtëpisë.
Rregullat e programit janë të qarta: çdo akt fizik konsiderohet i papranueshëm dhe zakonisht ndëshkohet me 'zarf të zi'.
Por deri tani nuk ka pasur asnjë reagim zyrtar nga produksioni, gjë që ka shtuar pakënaqësinë e fansave.
Shumë e krahasojnë këtë me raste të mëparshme, ku banorë janë penalizuar për sjellje më të lehta. /Telegrafi/