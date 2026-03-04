E shau gjyqtarin në humbjen e Realit, mësohet sa ndeshje dënohet Mastantuono
Franco Mastantuono është pezulluar me dy ndeshje nga Komiteti Spanjoll i Garave për qëndrime përbuzëse ose shpërfillëse ndaj gjyqtarit gjatë ndeshjes së fundit të Real Madrid në La Liga.
Sipas raportit zyrtar të paraqitur nga gjyqtari Muniz Ruiz, adoleshenti argjentinas iu drejtua atij me fjalët: “Çfarë turpi, çfarë turpi i mallkuar.”
Incidenti ka rezultuar në masa disiplinore, duke shtuar ndërlikime të mëtejshme në një periudhë delikate në karrierën e lojtarit.
Sanksioni vjen pas kartonit të kuq të marrë në humbjen 1-0 ndaj Getafe CF, çka i kishte sjellë më parë një pezullim prej tre ndeshjesh.
Mes këtyre pengesave, spekulimet vazhdojnë në lidhje me të ardhmen e tij te Real Madridi. Raportet sugjerojnë se Mastantuono e sheh zhvillimin e tij afatshkurtër më mirë larg “Bernabeut”, me mundësi të kufizuara në repartin ofensivë pas yjeve si Kylian Mbappe apo Vini Jr./Telegrafi/