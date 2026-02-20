E plagosura në Istog nuk u mbijeton plagëve, Spitali i Pejës konfirmon vdekjen
Spitali i Përgjithshëm në Pejë njofton se sot ka pranuar një paciente të plagosur me armë zjarri, në gjendje shumë të rëndë.
"Menjëherë pas pranimit, ekipet kujdestare, të përkrahura edhe nga ekipet e gatishmërisë, kanë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme mjekësore dhe reanimuese, duke u përpjekur maksimalisht për ti shpëtuar jetën pacientes.Përkundër angazhimit intensiv dhe profesional të stafit shëndetësor, fatkeqësisht pacientja nuk ka arritur tu mbijetojë plagëve të marra", ka njoftuar Spitali i Pejës.
Ndryshe, për rastin është deklaruar edhe Policia e Kosovës, ku thotë se ngjarja ka ndodhur pasditen e sotme në komunën e Istogut.
Zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Pejës, Driton Rugova, ka njoftuar se viktima është dërguar në spitalin rajonal të Pejës.
‘’Sot rreth orës 16:00, Policia është njoftuar nga emergjenca në Istog se një person është plagosur me armë zjarri, e njëjta është dërguar në Spitalin Rajonal në Pejë, për tretman mjekësor, rasti është duke u hetuar’’, ka thënë Rugova./Telegrafi/