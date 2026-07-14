E moshuara ngatërron shiritin e bagazheve me shkallët lëvizëse në aeroport - pamjet bëhen virale
Një ngjarje e pazakontë është bërë virale në mediat sociale, e cila supozohet se është regjistruar në një aeroport të Rusisë.
Siç edhe shihet në pamje, një grua e moshuar ngatërroi shiritin transportues të bagazheve me shkallët lëvizëse dhe përfundoi në zonën e përpunimit të bagazheve.
Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë se e moshuara iu afrua sportelit të check-in-it dhe, duke menduar se shiriti ishte rruga për të vazhduar drejt terminalit, hipi mbi të.
Passenger mistakes airport check-in desk for an escalator pic.twitter.com/TrPzb4suiZ
— The Sun (@TheSun) July 13, 2026
Pak çaste më vonë, ajo u transportua pas perdes së gomës që ndan zonën e pasagjerëve nga sistemi i bagazheve, duke u zhdukur nga pamja.
Pasagjerët që ndodheshin pranë njoftuan menjëherë stafin e aeroportit, i cili reagoi me shpejtësi.
Gruaja u gjet dhe u nxor nga zona e bagazheve pa pësuar asnjë lëndim, ndërsa më pas u shoqërua drejt zonës së pritjes për fluturimin e saj. /Telegrafi/