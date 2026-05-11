E kryer: Hansi Flick edhe për së paku dy vite te Barcelona
Barcelona e ka bindur trajnerin Hansi Flick për ta rinovuar kontratën edhe për dy vite, me opsion për një tjetër.
Tekniku gjerman po arrin suksese të shumta te gjiganti katalunas, me të cilët e fitoi titullin e kampionit të Spanjës për të dytin vit radhazi, atë në mënyrën më të bukur duke e mposhtur Real Madridin.
Gazetari Fabrizio Romano raporton se gjithçka është mbyllur mes dy palëve.
“Hansi Flick dhe Barcelona pajtohen për kontratën e re, gjithçka e aprovuar pas marrëveshjes në parim që ishte arritur javë më parë”.
“Kontrata e re e vlefshme deri në qershor të vitit 2028, me opsion deri më 2029, që u negociua nga agjenti i tij Zahavi në Barcelonë. Nënshkrimi së shpejti”, raporton ai.
🚨🫱🏻🫲🏼 Hansi Flick and Barcelona agree on new contract — all approved after verbal agreement in place weeks ago.
New contract valid until June 2028 plus option until 2029, negotiated with his agent Zahavi in Barcelona. 💙❤️
Signatures will follow next, as @mundodeportivo called. pic.twitter.com/uZVxnw1kVR
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2026
Ndërkohë, Flick – të cilit i ndërroi jetë babai në të njëjtën ditë që e fitoi titullin iu premtoi tifozëve se vitin tjetër do ta fitojë Ligën e Kampionëve, trofe që Barcelona s’e ka shijuar që prej 2015./Telegrafi/