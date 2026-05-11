Barcelona e ka bindur trajnerin Hansi Flick për ta rinovuar kontratën edhe për dy vite, me opsion për një tjetër.

Tekniku gjerman po arrin suksese të shumta te gjiganti katalunas, me të cilët e fitoi titullin e kampionit të Spanjës për të dytin vit radhazi, atë në mënyrën më të bukur duke e mposhtur Real Madridin.

Gazetari Fabrizio Romano raporton se gjithçka është mbyllur mes dy palëve.

“Hansi Flick dhe Barcelona pajtohen për kontratën e re, gjithçka e aprovuar pas marrëveshjes në parim që ishte arritur javë më parë”.

“Kontrata e re e vlefshme deri në qershor të vitit 2028, me opsion deri më 2029, që u negociua nga agjenti i tij Zahavi në Barcelonë. Nënshkrimi së shpejti”, raporton ai.

Ndërkohë, Flick – të cilit i ndërroi jetë babai në të njëjtën ditë që e fitoi titullin iu premtoi tifozëve se vitin tjetër do ta fitojë Ligën e Kampionëve, trofe që Barcelona s’e ka shijuar që prej 2015./Telegrafi/

