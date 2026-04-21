E hodhi poshtë këshillën e Inteligjencës Artificiale dhe fitoi trofeun, lëvizja e presidentit të Sociedadit u bë një sukses
Presidenti i Real Sociedadit, Jokin Aperribay, ka zbuluar një detaj të pazakontë nga procesi i përzgjedhjes së trajnerit që i solli klubit një trofe, dhe historia e tij u bë shpejt hit në Spanjë.
Ai pranoi se përpara se të punësonte Pellegrino Matarazzon, i kërkoi këshilla inteligjencës artificiale. Duke folur për mediumin Cadena SER, Aperribay shpjegoi se si vendosi të bënte këtë veprim të pazakontë.
“Ata më sugjeruan Matarazzon dhe unë e pyeta inteligjencën artificiale nëse ai ishte një trajner i mirë për Real Sociedadin. Më tha se nuk ishte", tha presidenti i klubit duke qeshur.
Pavarësisht kësaj, ai vendosi t'i besonte vlerësimit të drejtorit të tij sportiv Erik Bretos.
Pellegrino Matarazzo
Një kthesë pas suksesit të madh
Vendimi në fund rezultoi i duhur, pasi Real Sociedad fitoi Kupën e Mbretit të katërt në historinë e klubit nën drejtimin e Matarazzos. Interesante është se Aperribay e kontrolloi përsëri teknologjinë pas suksesit të madh.
"Pas gjysmëfinales kundër Atletico Madridit, inteligjenca artificiale më tha se kisha marrë një vendim të shkëlqyer", shtoi ai.
Real Sociedad mposhti Atletico Madridin në finalen e Kupës së Mbretit pas gjuajtjeve të penalltive. Suksesi u festua me një pritje madhështore në San Sebastian, ku u mblodhën njëqind mijë tifozë.
Arkitekt i suksesit të madh
Nën drejtimin e Matarazzos, skuadra kaloi nga një situatë e vështirë në fund të tabelës në fitimin e trofeve.
"Nuk e njihja, por më bëri përshtypje në takimin e parë. Ai dinte gjithçka për të gjithë, kishte një analizë të jashtëzakonshme të ekipit tonë", përfundoi Aperribay.
Matarazzo mbërriti në klub në janar pas një nisjeje të dobët të sezonit dhe shpejt i ndryshoi gjërat duke stabilizuar pozicionin në ligë dhe duke fituar Kupën e Mbretit.
Matarazzo është një amerikan me prejardhje italiane dhe kjo është puna e tij e tretë si trajner me kohë të plotë. Përpara kësaj, ai kaloi pesë vjet në Gjermani ku drejtoi Stuttgart dhe Hoffenheim, dhe e kaloi të gjithë karrierën e tij si lojtar në Gjermani. /Telegrafi/