Gjatë mbrëmjes së kaluar, Benita Zena, ka folur gjerë e gjatë me Klodian Mihajn rreth pëlqimit të saj ndaj tij.

Ajo i tha haptazi se pavarësisht se e di që ai ka të dashur jashtë, pëlqimin nuk mund ta fshehë më.

"Nuk mund ta mohoj pëlqimin tim. Unë e di që ke femër jashtë ishalla martohesh me të, por unë pëlqimin tim nuk mund ta fsheh", tha ajo.

Tutje theksoi: "Jam femër e rritur, kur kam pëlqim për dikë kam. I di gjërat e mia. Nuk e mohoj një pëlqim dhe kaq".

"Nuk është gabim, por shumë pabesueshme", i tha Klodi."Nuk ka diçka të keqe se nuk po të marrë me të martu", iu drejtua tutje këngëtarja.

"Unë nuk jam një femër si Elijona, ta kam shpreh pëlqimin. Nuk e kam as për publik. As nuk synoj me qenë me ty, por thjesht u lirova. Pëlqimi ka lindur tani shpejt", vazhdoi më tej Benita.

Kjo vjen disa ditë pasi ish-partneri i saj, Endri i bëri befasi në Big Brother, për të cilin tha se ka ndjenja akoma. /Telegrafi/


