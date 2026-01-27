E harron Endrin, Benita i shpreh pëlqim Klodit në Big Brother
Gjatë mbrëmjes së kaluar, Benita Zena, ka folur gjerë e gjatë me Klodian Mihajn rreth pëlqimit të saj ndaj tij.
Ajo i tha haptazi se pavarësisht se e di që ai ka të dashur jashtë, pëlqimin nuk mund ta fshehë më.
"Nuk mund ta mohoj pëlqimin tim. Unë e di që ke femër jashtë ishalla martohesh me të, por unë pëlqimin tim nuk mund ta fsheh", tha ajo.
Tutje theksoi: "Jam femër e rritur, kur kam pëlqim për dikë kam. I di gjërat e mia. Nuk e mohoj një pëlqim dhe kaq".
"Nuk është gabim, por shumë pabesueshme", i tha Klodi."Nuk ka diçka të keqe se nuk po të marrë me të martu", iu drejtua tutje këngëtarja.
"Unë nuk jam një femër si Elijona, ta kam shpreh pëlqimin. Nuk e kam as për publik. As nuk synoj me qenë me ty, por thjesht u lirova. Pëlqimi ka lindur tani shpejt", vazhdoi më tej Benita.
Kjo vjen disa ditë pasi ish-partneri i saj, Endri i bëri befasi në Big Brother, për të cilin tha se ka ndjenja akoma.