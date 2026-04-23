E goditën me veturë, i hodhën sprej dhe ia morën çantën me para – Policia jep detaje nga grabitja në Prishtinë
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një person është grabitur të mërkurën në Prishtinë.
Rasti ka ndodhur te rreth-rrotullimi i Qendrës Tregtare “Prishtina Mall” në ora 16:55.
“Ankuesi mashkull kosovar punëtor në një firmë ka raportuar se deri sa ishte duke e drejtuar automjetin e firmës e kishte goditur nga mbrapa një veturë. Pas goditjes kishin dal nga vetura dy persona të dyshuar të cilët kishin përdor sprej ndaj tij dhe kishin arrit që të marrin çantën në të cilën ndodheshin para të gatshme në vlerë të konsiderueshme dhe kishin ikur në drejtim të panjohur”, thuhet në raport.
Rasti nën hetime nga njësitet kompetente policore. /Telegrafi/
