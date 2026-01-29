“E falënderoj për gjithçka”, ylli i Barcelonës flet për raportin fantastik me Hansi Flick
Raphinha ka folur për marrëdhënien me trajnerin e Barcelonës, Hansi Flick, një trajner për të cilin ai tha se do të shkonte edhe përmes murit.
Në intervistën e tij për Sofascore, Raphinha u pyet të ndante detaje rreth afeksionit që ka për trajnerin gjerman.
“Për çdo intervistë, kur më pyesin për të, unë them se ai është ai që praktikisht më bëri të kem sezonin më të mirë të karrierës sime”.
“Ai më bëri të konkurroja për çmime individuale. Më bëri të kuptoja sërish vendin tim në futboll, të kuptoja veten si person”.
“Shumë nga ajo që ndodhi sezonin e kaluar, dhe ajo që po ndodh tani, është falë tij, ai besoi tek unë kur mendoj se askush tjetër nuk besoi, as edhe unë vetë”.
“Pra, unë mund të falënderoj vetëm për gjithçka që ka ndodhur me mua, gjithçka që po ndodh. Mund të jem vetëm mirënjohës”, ka thënë Raphinha fillimisht.
“Për atë skenë kur unë po e ngushëlloja në stol mendoj se ai ishte i zemëruar me ndihmësin e tij, i cili u përjashtua. Kishte dy kartonë të kuq në stolin tonë. Ai ishte i zemëruar”.
“Siç të thashë në fillim, është diçka natyrale. Nuk është e detyruar. Është një marrëdhënie që u zhvillua me kohë, një afeksion i ndërsjellë nga të dyja palët”.
“Është një besim që kemi ndërtuar, një liri që kemi krijuar. Ai ndjehet i lirë të flasë me mua për çdo gjë, dhe ai më bën edhe mua të ndihem i lirë të flas me të për çdo gjë”.
“Ai besim është gjëja më e rëndësishme për të punuar në mënyrën më të mirë të mundshme”, përfundoi braziliani./Telegrafi/