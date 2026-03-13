E bindi për investim, pastaj e njoftoi se kishte humbur paratë – arrestohet i dyshuari në Ferizaj për shpërdorim të pasurisë së huaj
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar një të dyshuar për shpërdorim të pasurisë së huaj.
Rasti ka ndodhur në Ferizaj.
“Ferizaj 2025 – NN. Është identifikuar dhe arrestuar i dyshuari mashkull kosovar i cili viktimën mashkull kosovar përmes mashtrimit e kishte bindur që të bëjë një investim, dhe më pas e kishte njoftuar se i kishte humbur paratë”, thuhet në raport.
Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje. /Telegrafi/
