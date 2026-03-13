Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar një të dyshuar për shpërdorim të pasurisë së huaj.

Rasti ka ndodhur në Ferizaj.

“Ferizaj 2025 – NN. Është identifikuar dhe arrestuar i dyshuari mashkull kosovar i cili viktimën mashkull kosovar përmes mashtrimit e kishte bindur që të bëjë një investim, dhe më pas e kishte njoftuar se i kishte humbur paratë”, thuhet në raport.

Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje. /Telegrafi/

