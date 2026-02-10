E ardhmja e Kane ende e paqartë: Rinovim i kontratës ose paratë e arabëve
Bayern Munich dëshiron të zgjasë kontratën e Harry Kane përtej vitit 2027, dhe deri tani duket se një marrëveshje e tillë është çështje formaliteti.
Anglezi 32-vjeçar ka dhënë sinjale pozitive dhe klubi gjerman ka filluar bisedimet për rinovimin, sidomos pasi klauzola e lirimit skadonte në fund të janarit.
Megjithatë, sipas Kicker, situata nuk është krejt e qetë. Disa klube mund të aktivizojnë klauzolën e lirimit deri në fund të shkurtit, e cila luhatet midis 60 dhe 70 milionë eurove.
Edhe pse një largim i tillë duket i papritur, drejtuesit e Säbener Straße nuk mund të jenë të qetë plotësisht.
Arsyeja kryesore është Arabia Saudite. Revista gjermane raporton se Kane ndodhet në krye të listës së dëshirave të sauditëve, dhe të paktën një klub po përgatit një “ofertë shumë fitimprurëse” për ta tërhequr sulmuesin verën e ardhshme ose, më së voni, në vitin 2027.
Megjithatë, është e dyshimtë nëse Kane do të konsiderojë seriozisht një transferim në Arabinë Saudite, pasi ai ka theksuar vazhdimisht se ndihet rehat në Mynih. Bayern gjithashtu nuk do të mirëpresë interesin e mundshëm nga Premier League, duke treguar se situata për yllin anglez mbetet e ndjeshme. /Telegrafi/