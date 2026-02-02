Dyshoni se partneri juaj po ju tradhton? Një detektiv privat zbulon mënyrën më të shpejtë për ta zbuluar
Nëse dyshoni se partneri juaj po ju tradhton, ekziston një mënyrë e shpejtë për të përcaktuar nëse kjo është e vërtetë, sipas detektivit privat Paul Evans.
Ai deklaron se "gjurma digjitale" e lënë nga njerëzit që tradhtojnë partnerët e tyre e ndihmon t'i kapë ata në flagrancë. Ai i zbuloi Metro-s se informacioni i tyre i kontaktit i futur mund të zbulojë të gjitha provat që ju nevojiten vetëm në pak sekonda.
"Shumë faqe takimesh do t'ju njoftojnë nëse një adresë email-i është regjistruar tashmë kur përpiqeni të krijoni një profil të ri. Kjo mund të ndihmojë nëse vizitoni faqet e njohura të takimeve dhe përpiqeni të regjistroheni me adresën e email-it ose numrin e telefonit të partnerit tuaj", tha ai.
Kur ta bëni këtë, do t'ju kërkohet të krijoni një profil, gjë që vërteton se ata nuk e përdorin atë faqe interneti, ose do të shihni një mesazh si: "Kjo adresë emaili është tashmë në përdorim", gjë që vërteton të kundërtën.
Edhe pse ky veprim nuk mund ta vërtetojë 100 për qind pabesinë, Paul Evans thotë se nuk duhet injoruar, veçanërisht nëse jeni në një lidhje afatgjatë.
"Është e mundur që profili të jetë krijuar para se të fillonte marrëdhënia. Megjithatë, nëse keni qenë bashkë për vite me radhë dhe nuk ka një shpjegim të arsyeshëm, ky është një sinjal i rëndësishëm paralajmërues", tha ai.
Ai vazhdoi duke deklaruar se është e zakonshme që mashtruesit të përdorin faqet e takimeve, me gjurmët digjitale që shpesh zbulohen para se të jenë të pranishme provat fizike. Edhe nëse profili nuk përdoret në mënyrë aktive, ai thotë se mbajtja e një profili të hapur mund të jetë një shenjë se ata e kanë kaluar vijën.
"Mund të jetë një gabim, por nëse e shoqëroni me sjellje të fshehtë, distancë emocionale ose diçka që nuk ndihet mirë, atëherë duhet të filloni t'u besoni instinkteve tuaja", tha ai.