Dy zgjidhje të thjeshta që largojnë erën e keqe nga këpucët brenda një nate
Lagështia dhe djersa krijojnë bakteret që shkaktojnë erën e keqe – dy metoda të thjeshta ndihmojnë në eliminimin e tyre brenda pak orësh
Era e keqe në këpucë është një problem i zakonshëm, për të cilin flitet pak, por me të cilin përballen shumë njerëz çdo ditë. Ajo shfaqet veçanërisht te personat fizikisht aktivë, sportistët ose ata që kalojnë shumë orë me këpucë të mbyllura. Kur djersa dhe lagështia mbeten brenda këpucëve, krijohen kushtet perfekte për shumimin e baktereve, shkaktarët kryesorë të aromës së pakëndshme.
Edhe pse shumë njerëz përdorin sprej deodorues ose produkte kimike, ekziston një zgjidhje e thjeshtë, ekonomike dhe befasuese që jep rezultate shumë të mira: rëra për mace. Sado e pazakontë të tingëllojë, ky produkt është një aleat i fuqishëm kundër erës së keqe të këpucëve, transmeton Telegrafi.
Si funksionon rëra për mace?
Rëra për mace prodhohet nga materiale me aftësi të lartë thithëse, si argjila natyrale ose silika-gel. Kur një sasi e vogël vendoset në këpucë, idealisht e futur në një çorape të hollë ose në një qese pëlhure, ajo gjatë natës:
- thith lagështinë e tepërt
- redukton shumimin e baktereve
- neutralizon aromat e pakëndshme
Ky truk përdoret shpesh edhe për këpucë sportive, atlete dhe këpucë futbolli, të cilat janë veçanërisht të prirura ndaj djersitjes.
Një alternativë e thjeshtë: qeskat e çajit
Një metodë tjetër e lehtë është përdorimi i qeskave të çajit të thatë. Vendosini në këpucë për disa orë ose gjatë natës. Çaji ka veti natyrale antibakteriale dhe ndihmon në thithjen e lagështisë, duke parandaluar krijimin e aromave të reja. Çaji i zi dhe ai jeshil janë veçanërisht efektivë.
Këshilla shtesë për këpucë gjithmonë të freskëta
- Thajini mirë këpucët pas çdo përdorimi – lagështia është armiku kryesor
- Mos i lini këpucët në ambiente të mbyllura pa ajrosje
- Ndërroni këpucët gjatë javës, mos përdorni gjithmonë të njëjtin palë
- Vishni çorape pambuku ose materiale që thithin djersën
- Nëse është e mundur, hiqni shollat e brendshme dhe lërini të thahen veçmas
Me këto truke të thjeshta, këpucët tuaja mund të rifitojnë freskinë pa përdorur produkte të shtrenjta dhe pa aromë artificiale, vetëm me zgjidhje praktike që funksionojnë vërtet. /Telegrafi/