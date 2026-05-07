Dy yjet e Real Madridit eskalojnë sërish në përleshje fizike – njëri prej tyre përfundon në spital
Tensionet në dhomën e zhveshjes së Real Madridit jo vetëm që nuk janë qetësuar pas grindjes së djeshme midis Valverdes dhe Tchouamenit , por atmosfera është përkeqësuar në orët e fundit.
Sipas MARCA, një incident i ri, "shumë serioz" ka ndodhur brenda dhomës së zhveshjes, duke nxitur një takim urgjent ndërsa klubi po shqyrton marrjen e masave.
Incidenti i fundit, ku përfshihen edhe Valverde dhe Tchouameni , është përshkruar nga brenda si "shumë serioz" nga disa anëtarë të ekipit.
Sherri u përshkallëzua që në fillim, duke kërkuar ndërhyrjen e disa anëtarëve të ekipit dhe duke rezultuar në dërgimin në spital të uruguaianit.
Larg nga të qenit një incident i izoluar, përballja konfirmon përkeqësimin e dukshëm të harmonisë së brendshme në një kohë veçanërisht të ndjeshme për ekipin.
Burimet pohojnë se ky konflikt i ri ishte "shumë më i keq" se ai që ndodhi dje në Valdebebas.
Shkalla e asaj që ndodhi bëri që të thirrej një takim urgjent në dhomën e zhveshjes vetëm pak minuta pas grindjes, me Jose Anglez Sanchez të pranishëm. Asnjë lojtar nuk u largua nga fusha stërvitore për këtë takim të paprecedentë krize.
‼️ Una nueva pelea entre Valverde y Tchouaméni obliga a un gabinete de crisis en el vestuario sin precedentes
💥 El uruguayo tuvo que ir al hospital
Qëllimi është t'i jepet fund të gjitha këtyre problemeve dhe të përpiqesh të ndalosh tensionin në rritje që po shkakton shqetësim serioz në nivelet më të larta të klubit.
Aktualisht, atmosfera në Real Madrid është jashtëzakonisht e tensionuar, me nervozizëm, përçarje të brendshme dhe një ndjenjë në rritje se situata është larg zgjidhjes./Telegrafi/