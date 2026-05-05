Dy tërmete goditën Serbinë mbrëmë
Serbia u godit nga dy tërmete gjatë natës, njoftoi Instituti Sizmologjik i Serbisë, duke deklaruar se në orën 2:35 të mëngjesit një tërmet me magnitudë 4.1 u regjistrua pranë Bezdanit.
Siç u tha nga RSZS, intensiteti në epiqendër u vlerësua në gjashtë gradë në shkallën Mercalli, që do të thotë se tërmetet e asaj magnitude mund të shkaktojnë dëme të vogla në ndërtesat në zonën epiqendrore.
Epiqendra ishte në zonën midis Bezdanit dhe Baçki Monoshtor, në skaj të rezervatit special "Gornje Podunavlje".
Rreth dhjetë minuta më vonë, u regjistrua një tërmet më i dobët me magnitudë 2.5.
Deri më tani nuk raportohet për dëme materiale apo të lënduar nga dridhjet e tokës. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate