Një person i armatosur ka qëlluar për vdekje një grua kanadeze dhe ka lënë të paktën 13 të tjerë të lënduar në piramidat Teotihuacan të Meksikës, një vend i njohur turistik dhe arkeologjik jashtë Qytetit të Meksikës, thonë autoritetet.

Autori më vonë vdiq nga një plagë me armë zjarri e shkaktuar vetë të hënën, thanë zyrtarët lokalë.

Shteti i Meksikës tha se shtatë nga të plagosurit ishin qëlluar dhe të tjerët kishin vuajtur nga rrëzimet.

Siç bëhet e ditur më tej, viktimat e sulmit u dërguan në spital për trajtim, përcjell Telegrafi.

Ata përfshijnë turistë kolumbianë, rusë dhe kanadezë, tha qeveria lokale. Shkalla e lëndimeve të tyre nuk ishte menjëherë e qartë.

Prokurorët lokalë më vonë e identifikuan personin e dyshuar të armatosur si Julio Cesar Jasso Ramirez, një shtetas meksikan. Ata nuk dhanë detaje të mëtejshme.

Incidenti ndodhi pak pas orës 11:30 të mëngjesit sipas kohës lokale, kur dhjetëra turistë ishin në majë të Piramidës së Hënës.

Një burrë që qëndronte në platformën e strukturës filloi të qëllonte lart, sipas një ciceroni turistik që ishte në vendngjarje.

Të parët që iu përgjigjën të shtënave ishin oficerët e policisë që ofronin siguri brenda rrënojave arkeologjike, dhe pak më vonë, një njësi e Gardës Kombëtare mbërriti me një furgon për të trajtuar emergjencën.

Presidentja e Meksikës, Claudia Sheinbaum, tha se po e monitoron nga afër situatën dhe qeveria e saj është në kontakt me ambasadën kanadeze. /Telegrafi/

