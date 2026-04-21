Dy të vdekur, të tjerë të plagosur – detaje dhe pamje rreth të shtënave në piramidat Teotihuacan të Meksikës
Një person i armatosur ka qëlluar për vdekje një grua kanadeze dhe ka lënë të paktën 13 të tjerë të lënduar në piramidat Teotihuacan të Meksikës, një vend i njohur turistik dhe arkeologjik jashtë Qytetit të Meksikës, thonë autoritetet.
Autori më vonë vdiq nga një plagë me armë zjarri e shkaktuar vetë të hënën, thanë zyrtarët lokalë.
Shteti i Meksikës tha se shtatë nga të plagosurit ishin qëlluar dhe të tjerët kishin vuajtur nga rrëzimet.
Siç bëhet e ditur më tej, viktimat e sulmit u dërguan në spital për trajtim, përcjell Telegrafi.
🔫 Shooting near the Teotihuacan pyramids in Mexico: tourist killed, several injured
At one of the country’s most popular tourist sites, an unidentified gunman opened fire from the top of a pyramid — reportedly the Pyramid of the Moon. A 32-year-old tourist from Canada was… pic.twitter.com/o5M5mKZuLu
— NEXTA (@nexta_tv) April 21, 2026
Ata përfshijnë turistë kolumbianë, rusë dhe kanadezë, tha qeveria lokale. Shkalla e lëndimeve të tyre nuk ishte menjëherë e qartë.
Prokurorët lokalë më vonë e identifikuan personin e dyshuar të armatosur si Julio Cesar Jasso Ramirez, një shtetas meksikan. Ata nuk dhanë detaje të mëtejshme.
Incidenti ndodhi pak pas orës 11:30 të mëngjesit sipas kohës lokale, kur dhjetëra turistë ishin në majë të Piramidës së Hënës.
Një burrë që qëndronte në platformën e strukturës filloi të qëllonte lart, sipas një ciceroni turistik që ishte në vendngjarje.
Të parët që iu përgjigjën të shtënave ishin oficerët e policisë që ofronin siguri brenda rrënojave arkeologjike, dhe pak më vonë, një njësi e Gardës Kombëtare mbërriti me një furgon për të trajtuar emergjencën.
Presidentja e Meksikës, Claudia Sheinbaum, tha se po e monitoron nga afër situatën dhe qeveria e saj është në kontakt me ambasadën kanadeze. /Telegrafi/