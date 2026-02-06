Dy të tretat e njerëzve në BE jetojnë në shtëpitë e tyre, në Maqedoni 87%
Më shumë se dy të tretat e njerëzve që jetojnë në familje në BE posedojnë shtëpinë e tyre, përkundrejt 32% që jetojnë në banesa me qira. Në Maqedoni rreth 87% jetojnë në shtëpinë e tyre, ndërsa 12,9% me qira, tregojnë të dhënat e Eurostatit.
Sipas të dhënave të fundit, në vitin 2024, më shumë se dy të tretat e popullsisë që jeton në familje në BE kishin në pronësi shtëpinë e tyre, që është pak më pak krahasuar me 69% në vitin 2023. Pjesa tjetër prej 32% jetonte në banesa me qira, që paraqet rritje nga 31% në vitin paraprak.
Për Maqedoninë dhe vendet e rajonit, të dhënat e fundit të disponueshme të Eurostatit janë për vitin 2023, prandaj pjesa më e madhe e njerëzve jetojnë në shtëpi në pronësi në Shqipëri – 95,5%, më pas vjen Kroacia – 91,2%, Serbia – 89,9%, Maqedonia – 87,1%, Bullgaria – 86,1% dhe Greqia – 69,6%.