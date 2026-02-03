Dy shtetas suedezë burgosen në Danimarkë për sulm me granatë pranë ambasadës izraelite
Dy shtetas suedezë u burgosën të martën për hedhjen e granatave në ambasadën e Izraelit në Danimarkë në tetor 2024.
Një gjykatë në Kopenhagë dënoi një 18-vjeçar me 12 vjet burg dhe një 21-vjeçar me 14 vjet, pasi i gjeti fajtorë për terrorizëm dhe tentativë vrasjeje në incident, transmeton Telegrafi.
Gjykata vendosi gjithashtu se dyshja - 16 dhe 18 vjeç në atë kohë - e planifikoi sulmin së bashku me një ose më shumë bashkëpunëtorë të paidentifikuar nga një rrjet kriminal në Suedi.
Në orët e para të 2 tetorit 2024, dyshja hodhi dy granata dore në drejtim të ambasadës izraelite në kryeqytetin danez.
Pajisjet nuk arritën në objektivin e tyre, por përkundrazi shpërthyen në tarracën e një ndërtese banimi aty pranë. Askush nuk u lëndua.
Shpërthimet ndodhën rreth 100 metra larg ambasadës, e cila ndodhet në një zonë me ambasada të tjera, sipas policisë lokale.
Shkolla hebraike e Kopenhagës, Carolineskolen, ndodhet poshtë rrugës nga ambasada, por ishte e mbyllur në kohën e sulmit.
Të dy burrat pranuan se hodhën granatat, por thanë se e bënë për para dhe mohuan se ishin të motivuar ideologjikisht për të sulmuar një institucion izraelit.
Gjatë gjyqit, më i riu nga të dy - i cili po ndiqet penalisht gjithashtu në Suedi për të shtënat në ambasadën izraelite në Stokholm - pranoi se ishte anëtar i rrjetit kriminal Foxtrot, i cili e kishte rekrutuar atë gjatë viteve të shkollës së mesme.
"Rrjeti kriminal vepronte si krahu i armatosur i një organizate terroriste të Lindjes së Mesme në Danimarkë, ku ambasada izraelite ishte caktuar si shënjestër e sulmit", tha prokurori Soren Harbo në një deklaratë.
Burri më i vjetër përballet gjithashtu me akuza penale në lidhje me një sulm tjetër në Suedi.
Avokatët e dy burrave thanë se do të apelojnë vendimet, të cilat përfshijnë deportimin në Suedi pasi të kenë vuajtur dënimet e tyre me burg.
Suedia ka luftuar me dhunën e bandave për vite me radhë. Rrjetet kriminale shpesh rekrutojnë adoleshentë në lagje të varfra emigrantësh për të kryer sulme. Dy banda kryesore - rrjeti Foxtrot dhe rivali i tij Rumba - janë përfshirë në disa armiqësi vdekjeprurëse.
Në maj të vitit 2024, shërbimet e inteligjencës suedeze pretenduan se Irani po rekrutonte anëtarë të bandave suedeze për të kryer "akte dhune" kundër Izraelit. Teherani e mohoi këtë pretendim. /Telegrafi/