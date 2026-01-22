Dy mjekë të ORL-së në Spitalin e Mitrovicës, kryen mbi 400 operacione
Dy mjekë specialistë të Repartit të Otorinolaringologjisë në Spitalin e Përgjithshëm të Mitrovicës, Dr. Arben Kastrati dhe Dr. Artan Haxhiu, kanë shënuar rezultate të larta pune gjatë vitit 2025.
Sipas të dhënave të institucionit, gjatë këtij viti janë realizuar gjithsej 425 ndërhyrje kirurgjikale në fushën e ORL-së, ndërsa janë ofruar edhe rreth 10 mijë e 600 vizita ambulantore për pacientët.
Këto shërbime janë realizuar me mbështetjen e Shërbimit të Anestezionit, ekipit të instrumentareve dhe infermierëve, të cilët kanë kontribuar në ofrimin e kujdesit shëndetësor të vazhdueshëm dhe cilësor.
Nga spitali vlerësohet angazhimi profesional i mjekëve dhe stafit mbështetës, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit ekipor në përmbushjen e nevojave shëndetësore të qytetarëve. /Telegrafi/