Dy kryeqytete, një komb
Cafo Boga
Gjatë shekullit të kaluar, Tirana dhe Prishtina kanë ndjekur rrugë politike dukshëm të ndryshme, të formësuara nga lufta, ideologjia dhe diplomacia ndërkombëtare. Megjithatë, historitë e këtyre dy kryeqyteteve zbulojnë një paradoks më të thellë: ndërsa kufijtë politikë i ndanë shqiptarët, përvoja e tyre historike dhe identiteti kombëtar mbetën thellësisht të ndërlidhura.
Pak kombe në Evropë ilustrojnë paradokset e historisë moderne aq qartë sa bota shqiptare. Gjatë shekullit të fundit, trajektoret politike dhe historike të dy prej qyteteve të saj kryesore - Tiranës dhe Prishtinës - janë zhvilluar nën rrethana shumë të ndryshme. Herë njëri qytet jetonte në liri relative ndërsa tjetri përjetonte shtypje; në momente të tjera rolet dukeshin sikur përmbyseshin. Historitë e tyre tregojnë se si fati i një kombi të vetëm mund të zhvillohet përgjatë dy rrugëve kontrastuese, duke krijuar një paradoks që vazhdon të ndikojë politikën dhe identitetin shqiptar edhe sot.
Ishte koha më e mirë, ishte koha më e keqe! (Charles Dickens, Rrëfenja e dy qyteteve). Dickensi përdori këtë paradoks të famshëm për të përshkruar realitetet në kontrast të Londrës dhe Parisit gjatë Revolucionit Francez. Megjithatë, ai po përshkruante diçka më të gjerë se dy qytete. Fjalët e tij hapëse kapin një të vërtetë universale të historisë: përparimi dhe mizoria, shpresa dhe dëshpërimi, shpesh bashkëjetojnë në të njëjtin moment.
Në një mënyrë të ngjashme, historia moderne e Tiranës dhe Prishtinës pasqyron paradoksin e një populli të vetëm, fati politik i të cilit u zhvillua në rrethana shumë të ndryshme gjatë shekullit të kaluar dhe, fatkeqësisht, vazhdon të evoluojë në trajektore të ndryshme në vend që të drejtohet drejt një pike natyrore konvergjence.
Dy qytete, dy realitete politike
Pas Luftës së Dytë Botërore, rrugët e Tiranës dhe Prishtinës u ndanë në mënyrë dramatike.
Nën regjimin e ngurtë komunist të vendosur në Shqipëri, Tirana u bë kryeqyteti i njërit prej shteteve më të izoluara në Evropë. Vendi u mbyll pothuajse plotësisht nga bota e jashtme nën një sistem ideologjik autoritar që kontrollonte pothuaj çdo aspekt të jetës publike dhe private.
Ndërkohë, Prishtina mbeti brenda Jugosllavisë socialiste, ku shqiptarët përbënin shumicën e popullsisë, por pa sovranitet të plotë politik. Megjithëse Kosova përjetoi periudha autonomie të kufizuar, popullsia shqiptare mbeti nën presion politik dhe shtypje periodike.
Në këtë periudhë paradoksi ishte i dukshëm: një pjesë e kombit shqiptar kishte një shtet, por i mungonte liria, ndërsa pjesa tjetër jetonte me një hapësirë disi më të madhe shoqërore, por pa të drejtën politike të vetëvendosjes.
Shqipëria nuk është vetëm një copë tokë, por është bashkimi i një populli që flet një gjuhë dhe ndan një histori të përbashkët (Sami Frashëri). Duke shkruar gjatë Rilindjes Kombëtare Shqiptare të shekullit XIX, Sami Frashëri artikuloi një vizion të kombit që nuk mbështetej vetëm në territor, por në gjuhën dhe historinë e përbashkët - një koncept që pasqyronte idetë më të gjera evropiane të shekullit XIX mbi kombësinë, të shfaqura në shkrimet e mendimtarëve si Johann Gottfried Herder dhe të tjerëve të asaj kohe.
Çështja kombëtare shqiptare nuk lindi në shekullin XX; ajo kishte rrënjë shumë më të hershme, gjatë periudhës së sundimit osman që zgjati mbi pesë shekuj. Në fund të periudhës osmane, shqiptarët ishin të përqendruar kryesisht në katër vilajete administrative: Vilajetin e Shkodrës, të Kosovës, të Manastirit dhe të Janinës. Këto territore formonin bërthamën gjeografike dhe kulturore të popullsisë shqiptare në Ballkan.
Në vitin 1878, udhëheqësit shqiptarë krijuan historiken Lidhja e Prizrenit, duke kërkuar bashkimin e këtyre katër vilajeteve në një njësi administrative autonome shqiptare brenda Perandorisë Osmane. Ky propozim pasqyronte zgjimin politik të Rilindjes Kombëtare Shqiptare dhe dëshirën në rritje për vetëqeverisje.
Megjithatë, Fuqitë e Mëdha të Evropës e refuzuan këtë vizion. Pas Luftërave Ballkanike dhe marrëveshjeve diplomatike që pasuan, pjesë të mëdha të territoreve të banuara nga shqiptarë u ndanë midis shteteve fqinje. Pasojat e këtyre vendimeve vazhdojnë të formësojnë gjeografinë politike të rajonit edhe sot.
Të fortët bëjnë atë që munden, ndërsa të dobëtit vuajnë atë që duhet (Tukididi). Një ndjenjë e ngjashme u shpreh më vonë edhe nga Abraham Lincoln, i cili vërejti se një komb i fortë mund të përballojë të jetë i matur dhe i përmbajtur, ndërsa kombet e dobëta shpesh mbështeten në retorikë dhe mburrje për të kompensuar pasigurinë. Historia e ka treguar vazhdimisht se fuqia - jo gjithmonë drejtësia - shpesh përcakton fatin e kombeve.
Përmbysja e fatit dhe paradoksi bashkëkohor
Rënia e regjimeve komuniste në Evropën Lindore transformoi peizazhin politik të Ballkanit.
Shqipëria filloi një tranzicion të vështirë drejt pluralizmit politik dhe ekonomisë së tregut, ndërsa Kosova hyri në një periudhë të trazuar që përfundoi me luftë dhe ndërhyrje ndërkombëtare.
Pas konfliktit të vitit 1999 dhe shpalljes së pavarësisë në vitin 2008, Prishtina u shndërrua në kryeqytetin e shtetit më të ri në Evropë. Kosova sot përballet me sfidën komplekse të forcimit të institucioneve demokratike, ndërtimit të një ekonomie të qëndrueshme dhe sigurimit të njohjes më të gjerë ndërkombëtare. Përparimi në vitet e fundit - veçanërisht në luftën kundër korrupsionit dhe konsolidimin institucional - ka qenë i dukshëm.
Ndërkohë, Tirana, edhe pse kryeqyteti i një shteti të pavarur, ka përballuar sfida të shumta tipike për tranzicionet postkomuniste: korrupsionin, institucionet e brishta dhe konsolidimin e pabarabartë të demokracisë.
Sot paradoksi mes Tiranës dhe Prishtinës vazhdon në forma të reja.
Shqipëria, pavarësisht anëtarësimit në NATO dhe aspiratave për integrim në Bashkimin Evropian, vazhdon të përballet me shqetësime lidhur me korrupsionin, polarizimin politik dhe dobësinë institucionale.
Kosova, nga ana tjetër, ka përballuar sfida të veta pas pavarësisë.
Marrëdhëniet mes Tiranës dhe Prishtinës nuk kanë qenë gjithmonë harmonike. Dallimet politike mes udhëheqësve të dy kryeqyteteve herë pas here kanë komplikuar bashkëpunimin në një kohë kur koordinimi më i ngushtë do të ishte në interes të të dy shoqërive.
Pavarësisht dallimeve politike dhe trajektoreve të ndryshme, lidhja historike mes shqiptarëve në të dy anët e kufirit mbetet e thellë.
Ndarja e trojeve shqiptare në fillim të shekullit XX krijoi entitete të ndryshme politike, por nuk arriti të fshijë gjuhën, kulturën dhe kujtesën historike që i lidh shqiptarët. Për shumë shqiptarë, ideja e bashkëpunimit më të ngushtë kombëtar nuk është çështje ambicieje territoriale, por pasqyrim i një vazhdimësie historike që i paraprin kufijve modernë.
Tirana dhe Prishtina nuk janë thjesht dy kryeqytete - ato janë dy kapituj të së njëjtës histori shqiptare që vazhdon ende të shkruhet.
Përfundim
Në fund, historia e Tiranës dhe Prishtinës na kujton se historia rrallë zhvillohet në një vijë të drejtë dhe të parashikueshme. Ashtu si paradoksi që përdori Charles Dickens për të përshkruar një epokë tjetër revolucionare, përvoja shqiptare gjatë shekullit të fundit është formësuar nga përparimi dhe vështirësitë, liria dhe kufizimi, uniteti i identitetit dhe ndarja e fatit politik. Megjithatë, nën këto trajektore kontrasti qëndron një vazhdimësi më e thellë: një gjuhë e përbashkët, një kujtesë historike dhe një trashëgimi kulturore që asnjë kufi politik nuk ka arritur ta fshijë. Shekulli XX i ndau shqiptarët përmes luftërave, ideologjive dhe vendimeve gjeopolitike jashtë kontrollit të tyre; shekulli XXI shtron një pyetje tjetër - nëse institucionet demokratike, bashkëpunimi rajonal dhe vullneti i lirë i qytetarëve mund t’i afrojnë gradualisht këto rrugë paralele. Sepse, historia e Tiranës dhe Prishtinës na kujton se ajo që dikur dukej si ndarje mund të shndërrohet në fillimin e një kapitulli të ri - të formësuar jo vetëm nga rrethanat, por nga zgjedhjet e vetë njerëzve.