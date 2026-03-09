Dy adoleshentë arrestohen pasi lanë çantën me kanabis dhe mijëra dollarë para te një dyqan bamirësie
Dy adoleshentë janë arrestuar në Zelandën e Re pasi lanë aksidentalisht një çantë shpine me kanabis dhe mijëra dollarë para jashtë një dyqani bamirësie.
Një vullnetar i dyqanit vuri re një erë të fortë që vinte nga çanta e lënë në zonën e donacioneve dhe, pasi e hapi, gjeti disa qese plastike me rreth 43.2 gramë marijuanë dhe rreth 3,700 dollarë të Zelandës së Re (rreth 2,200 dollarë amerikanë ose afërsisht 2,000 euro) në para.
Sipas policisë, dy të rinjtë e kishin lënë çantën jashtë dyqanit në rajonin Southland më 18 shkurt, ndërsa prisnin që automjeti i tyre të servisohej.
Ata u kthyen më vonë për ta kërkuar çantën në gjendje të shqetësuar, por u arrestuan nga policia.
Gjatë kontrollit të makinës së tyre, policia gjeti edhe një pistoletë ajri, një skaner policor dhe para të tjera.
Dy të arrestuarit janë një djalë dhe një vajzë 16-vjeçare, ndërsa autoritetet nuk kanë bërë ende publike akuzat apo detaje për paraqitjen e tyre në gjykatë.
Në Zelandën e Re, përdorimi dhe shitja e kanabisit për qëllime rekreative janë të paligjshme. /Telegrafi/