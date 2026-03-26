Durmishi: Nuk ka shtrenjtime të mëdha të çmimeve të produkteve ushqimore
"Masat e ndërmarra nga Qeveria në periudhën e kaluar për të stabilizuar çmimet dhe për të mbrojtur standardin e jetesës së qytetarëve po japin rezultate", tha sot ministri i Ekonomisë Besar Durmishi, duke iu përgjigjur pyetjes së Oliver Spasovskit mbi rritjen e çmimeve të produkteve bazë.
Ministri theksoi se tronditjet e tregut global ndikojnë në mënyrë të pashmangshme në tregun vendas, por shteti reagoi me kohë duke ulur taksën e vlerës së shtuar për naftën nga 18 në 10 përqind, si dhe duke monitoruar vazhdimisht çmimet e produkteve ushqimore.
Ai theksoi se vendi ende ka disa nga çmimet më të ulëta të derivateve të naftës në rajon dhe se si një vend me varësi të lartë nga importi, është i ndjeshëm ndaj tronditjeve të çmimeve të jashtme.
Për të parandaluar abuzimet e mundshme nga tregtarët, Durmishi informoi se Inspektorati Shtetëror i Tregut ka vendosur 30 ekipe mobile që kryejnë mbikëqyrje të përforcuar të të gjithë zinxhirit - nga prodhuesit te tregtarët. Deri më tani, siç tha ai, nuk janë përcaktuar rritje të mëdha çmimesh.
"Po dërgojmë një mesazh të qartë se nuk do të ketë tolerancë për rritje të pabazuara të çmimeve ose marzhe fitimi. Nëse mbërrijnë indikacione për rritje të pashpjegueshme të çmimeve, ne jemi të gatshëm të reagojmë menjëherë", theksoi ministri.
Ai shtoi se inflacioni ka qenë në rënie në dy muajt e fundit, gjë që, sipas tij, është një tregues i stabilizimit të tendencave ekonomike.
"Nuk po pretendoj se situata është ideale, por fakti është se në një periudhë të shkurtër kohore kemi arritur të krijojmë stabilitet dhe parakushte për rritje të mëtejshme. Nuk do të lejojmë që kriza të keqpërdoret në dëm të qytetarëve", tha Durmishi.
Deputeti Spasovski, i cili bëri pyetjen, reagoi se ministri po ofron "fjalë të përgjithshme" dhe se situata në terren nuk korrespondon me atë që po paraqet ministria.
"Mendoj se përveç fjalëve të përgjithshme që po i shpallni publikut dhe se nuk keni informacion se çfarë ka ndodhur, domethënë nuk keni marrë informacion se çmimet po rriten, këtu, është njoftuar publikisht se sa janë rritur vaji i ullirit, kafeja, mishi i grirë, pula, qumështi dhe vezët vetëm për një javë", theksoi Spasovski.