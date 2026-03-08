Dukagjini Resort dhe The Northern prezantohen në panairin më të madh të patundshmërisë në botë
Projekti Dukagjini Resort së bashku me The Northern do të marrin pjesë në MIPIM Cannes, panairin më të madh ndërkombëtar patundshmërisë në botë.
Projekti do të prezantohet në pavilionin e Shqipërisë, ku synojnë të tërheqin investitorë dhe partnerë ndërkombëtarë, duke nxjerrë në pah potencialin e madh të zhvillimeve bregdetare në Shëngjin.
Dukagjini Resort i pozicionuar në Shëngjin, një nga destinacionet me rritjen më të shpejtë në Adriatik, projekti synon të kombinojë arkitekturën bashkëkohore, lokacionin strategjik dhe potencialin e lartë për investime.
Panairi ndërkombëtar pritet të mbahet nga 9 deri më 13 mars në Cannes.
