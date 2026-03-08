Projekti Dukagjini Resort së bashku me The Northern do të marrin pjesë në MIPIM Cannes, panairin më të madh ndërkombëtar patundshmërisë në botë.

Projekti do të prezantohet në pavilionin e Shqipërisë, ku synojnë të tërheqin investitorë dhe partnerë ndërkombëtarë, duke nxjerrë në pah potencialin e madh të zhvillimeve bregdetare në Shëngjin.

Dukagjini Resort i pozicionuar në Shëngjin, një nga destinacionet me rritjen më të shpejtë në Adriatik, projekti synon të kombinojë arkitekturën bashkëkohore, lokacionin strategjik dhe potencialin e lartë për investime.

Panairi ndërkombëtar pritet të mbahet nga 9 deri më 13 mars në Cannes.

