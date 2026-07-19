Dronët ukrainas godasin 13 nënstacione elektrike dhe anije të flotës në hije të Rusisë
Forcat ukrainase ekzekutuan një sulm të koordinuar me dron herët të dielën në mëngjes, më 19 korrik, duke synuar infrastrukturën elektrike në të gjithë territoret e pushtuara dhe anijet logjistike detare në Detet e Zi dhe Azov.
Robert “Madyar” Brovdi, komandanti i Forcave të Sistemeve Pa Pilot (USF) të Ukrainës, raportoi se njësitë e dronëve u përplasën me 59 objektiva gjatë natës.
Fokusi kryesor i operacionit ishte ndërprerja e rrjeteve të shpërndarjes së energjisë, duke rezultuar në sulme në 13 nënstacione elektrike, transmeton Telegrafi.
Brovdi detajoi se tetë nga nënstacionet elektrike të synuara ndodhen në Krimenë e pushtuar. Objektet e goditura përfshijnë:
Nënstacionin Soliana 110 kV në Kerç
Nënstacionin Azovska 220 kV në Staryi Krym
Nënstacionin Zoria 110 kV në Ponyzivka
Nënstacionin Darsan 110 kV në Jaltë
Nënstacionin Kapsel 110 kV në Sudak
Nënstacionin Koktebel 110 kV në Shchebetivka
Nënstacionin Lenino 110 kV në Yedy-Kuiu
Nënstacionin Nasosna-3 220 kV në Zelenyi Yar
Nyje të tjera elektrike u shënjestruan jashtë gadishullit, duke përfshirë objektet në Berdiansk (rajoni Zaporizhzhia), Shyroke (rajoni Kherson), Bila Hora dhe Bezghynove (rajoni Luhansk) dhe Zemlianky (rajoni Donetsk).
Komandanti vuri në dukje se që nga fillimi i korrikut, operacionet që synojnë infrastrukturën energjetike nën përcaktimin "Crimee Switch Off" kanë goditur gjithsej 96 nyje elektrike.
Operacionet e kryera gjatë natës synuan gjithashtu logjistikën detare ruse. Brovdi deklaroi se dronët e Forcave të Armatosura të SHBA-së goditën katër anije në Detin e Zi, duke i identifikuar ato si dy cisterna, një anije mallrash të thata dhe një vinç lundrues.
Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës më pas konfirmoi sulmet detare në një konferencë informative në mëngjes, duke deklaruar se operacionet kishin për qëllim zvogëlimin e potencialit ushtarako-ekonomik rus.
"Cisternat përdoren për të transportuar naftë ruse, produkte nafte dhe karburant në interes të forcave të armatosura të Federatës Ruse. Vinçat lundrues ofrojnë operacione portuale, ngarkim dhe shkarkim të ngarkesave, dhe gjithashtu mbështesin funksionimin e logjistikës detare të ushtrisë ruse", raportoi Shtabi i Përgjithshëm.
Sulmet ndaj aseteve detare janë pjesë e një fushate të vazhdueshme të Forcave të Armatosura të SHBA-së të quajtur Operacioni "Molochka".
Operacioni synon posaçërisht flotën ushqyese të Rusisë - anije me fund të sheshtë që transportojnë naftë përmes ujërave të cekëta në cisterna më të mëdha me thellësi që presin në Detin e Zi - në një përpjekje për të paralizuar logjistikën e përdorur për të anashkaluar sanksionet ndërkombëtare.
Sipas Brovdi, operacioni synon të çaktivizojë aftësitë vetëlëvizëse të anijeve të synuara pa shkaktuar dëme mjedisore ose derdhje nafte. Që nga fillimi i operacionit në fillim të korrikut, forcat ukrainase raportojnë se kanë goditur gjithsej 176 anije.
Përveç objektivave energjetikë dhe detarë, Shtabi i Përgjithshëm raportoi se forcat ukrainase goditën një sistem raketash anti-ajrore ruse Buk pranë Zelenopillia në rajonin e Zaporizhzhia dhe një urë automobilistike pranë Novoekonomichne në rajonin e Donetskut, të cilën ushtria deklaroi se përdorej për logjistikën ushtarake ruse. /Telegrafi/