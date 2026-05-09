Drita synon të shpallet kampion me fitore ndaj Ballkanit, formacionet zyrtare
Drita dhe Ballkani kanë publikuar tashmë formacionet zyrtare për ndeshjen e vlefshme për javën e 33-të në Albi Mall Superligën e Kosovës.
Gjilanasit janë nikoqir të therandasve në ndeshjen derbi të javës, ndeshje e cila pritet të zhvillohet në stadiumin me bari artificial në Gjilan, me fillim nga ora 16:00.
Ekipi i Zekirija Ramadanit vjen në këtë ndeshje me një formë tejet të lartë dhe synon fitore para tifozëve vendas, pasi tri pikët do t’ia sillnin titullin kampion për këtë sezon dhe të pestin në histori të klubit.
Në anën tjetër, ekipi i Mislav Karoglan ka pasur një formë të përzier në ndeshjet e fundit, por ka ambicie për rezultat pozitiv ndaj Dritës, pasi e ka mposhtur tri herë këtë sezon dhe synon ta mbajë në ethe deri në fund në garën për titull kampion.
Trajnerët e të dyja skuadrave kanë vendosur të startojnë me formacionet më të mira të mundshme.
Drita: Maloku; Be.Krasniqi, Bejtullai, Pëllumbi, Ovouka; Dabiqaj, Limaj; Tusha, Abazaj, Sheji; Bl.Krasniqi;
Ballkani: Golubovic; Vokrri, Souza, Batarelo, Potoku; Diene, Deliu, Domgjoni; Tolaj, Giovanni, Alidema;
