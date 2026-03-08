Drenica dhe Dukagjini kërkojnë këndelljen, formacionet zyrtare
Drenica dhe Dukagjini takohen në kuadër të xhiros së 23-të në Albi Mall Superligë.
Dy skuadrat janë në kërkim të fitores pas një kohe të gjatë. Drenica nuk ka fituar që pesë ndeshje, derisa Dukagjini ka shtatë duele pa fitore.
Vendasit duan tre pikët për t'i ikur pozitës së fundit në tabelë, ndërkohë mysafirët për t'u ngjitur dhe të qëndrojnë afër vendeve që i dërgojnë në garat evropiane.
Formacionet zyrtare:
Drenica: Haxhihamza, Da Silva, Shani, Prodani, Hamiti, Jonuzi, Soler, Jashari, Krasniqi, Uka, Limani.
Dukagjini: Lekaj, Pllana, Iseni, Basri, Bardhoku, Gashi, Morina, Pefqeli, Mërlaku, Isufi, Berisha.
Top Lajme
Jobs
Real Estate