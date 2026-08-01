Drejtori i Renaultit me paralajmërim të fortë: BE-ja shkaktare e shtrenjtimit të veturave
Drejtori ekzekutiv i grupit Renault, François Provost, ka paralajmëruar se rregulloret e shumta të Bashkimit Evropian po e bëjnë prodhimin e automjeteve gjithnjë e më të shtrenjtë, duke ndikuar drejtpërdrejt në çmimet që paguajnë konsumatorët.
Sipas tij, industria evropiane e automobilave po përballet me një barrë të madhe nga kërkesat e reja teknike, standardet e emetimeve dhe detyrimet e tjera rregullatore, të cilat rrisin kostot e prodhimit dhe e bëjnë më të vështirë ofrimin e makinave të përballueshme.
Provost ka kërkuar një qasje më pragmatike nga Brukseli, duke argumentuar se prodhuesit duhet të kenë më shumë hapësirë për t’u fokusuar në uljen e kostove dhe zhvillimin e teknologjive të reja. Ai ka propozuar edhe një ngrirje të përkohshme të disa rregullave për t’i lejuar industrisë të përshtatet me ndryshimet e tregut.
“Problemi sot është se ne nuk po merremi vetëm me uljen e kostove, por po shpenzojmë shumë energji duke ndjekur rregullat”, është shprehur drejtori i Renaultit, duke theksuar se tranzicioni drejt automjeteve elektrike duhet të bëhet në mënyrë të qëndrueshme dhe jo duke rritur çmimet për blerësit.
Sipas drejtuesve të industrisë, rregulloret evropiane kanë ndikuar edhe në zhdukjen graduale të makinave të vogla dhe më të lira nga tregu. Ata argumentojnë se automjetet urbane janë bërë më të kushtueshme për shkak të pajisjeve të detyrueshme të sigurisë, teknologjive të reja dhe kërkesave për reduktimin e emetimeve.
Bashkimi Evropian ndërkohë argumenton se rregullat e reja synojnë rritjen e sigurisë në rrugë dhe uljen e ndotjes. Nga korriku 2026, automjetet e reja në BE duhet të përmbushin kërkesa shtesë për sisteme sigurie, përfshirë frenimin automatik emergjent dhe teknologji të tjera ndihmëse për shoferët.
Industria e automobilave evropiane ndodhet aktualisht përballë një transformimi të madh, mes kalimit drejt makinave elektrike, konkurrencës nga prodhuesit kinezë dhe presionit për të mbajtur çmimet të përballueshme për konsumatorët. /Telegrafi/