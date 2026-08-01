Modeli special i Golfit ka përshpejtim të fuqishëm deri në 100 km/h
Modeli special Volkswagen Golf GTI Edition 50 ka treguar rezultate mbresëlënëse në testimet e para, duke dëshmuar se një automjet me vetëm rrota të përparme mund të ofrojë performancë shumë të lartë.
Gjatë një testi të kryer, ky Golf GTI arriti përshpejtimin nga 0 në 100 km/h më shpejt se të dhënat zyrtare të prodhuesit, duke tejkaluar pritshmëritë për një model me këtë lloj sistemi të tërheqjes.
Golf GTI Edition 50 është versioni më i fuqishëm i prodhuar ndonjëherë i serisë GTI. Ai ka një motor 2.0 TSI me 325 kuaj fuqi (239 kW) dhe çift rrotullues prej 420 Nm, ndërsa fuqia transmetohet në boshtin e përparmë përmes një transmisioni automatik me shtatë shpejtësi DSG.
Sipas të dhënave zyrtare të Volkswagen, modeli përshpejton nga vendi deri në 100 km/h për 5.3 sekonda dhe arrin një shpejtësi maksimale prej 270 km/h.
Përveç motorit më të fuqishëm, Edition 50 është pajisur me përmirësime të shumta sportive, përfshirë sistem të avancuar të amortizimit, rrota 19-inç dhe paketë Performance që ul peshën dhe përmirëson sjelljen në pistë.
Volkswagen e ka zhvilluar këtë version për të shënuar 50-vjetorin e modelit Golf GTI, ndërsa makina tashmë ka vendosur edhe një rekord në pistën legjendare Nürburgring Nordschleife, duke u bërë modeli më i shpejtë i prodhimit me tërheqje në rrotat e përparme.
Golf GTI Edition 50 synon të dëshmojë se edhe pa sistemin me katër rrota, një makinë kompakte sportive mund të konkurrojë me modele shumë më agresive falë fuqisë, shasisë së përmirësuar dhe teknologjisë moderne. /Telegrafi/