Drejtori hero në Oklahoma çarmatos sulmuesin dhe shpëton nxënësit, publikohen pamjet
Një video e publikuar së fundmi tregon një drejtor shkolle të mesme në Oklahoma duke sulmuar dhe çarmatosur një ish-nxënës i cili hyri në shkollë dhe filloi të qëllonte me pistoletë.
Drejtori i shkollës së mesme Pauls Valley, Kirk Moore, u qëllua në këmbë gjatë sulmit, por arriti ta çarmatosë të dyshuarin dhe të qëndronte sipër tij derisa mbërritën oficerët e zbatimit të ligjit, sipas të dhënave të gjykatës.
Videoja tregon një person me një bluzë të errët me kapuç që hyn në shkollë dhe drejton një pistoletë drejt nxënësve.
Pasi personi i armatosur qëllon, Moore e sulmon atë, duke e kapur dhe çarmatosur ndërsa nxënësit ikin me vrap.
Raportohet se asnjë student nuk u lëndua në sulm.
“Pres me padurim të kthehem në punë sa më shpejt të jetë e mundur, në mënyrë që të vazhdoj punën e jetës sime duke edukuar brezin e ardhshëm të udhëheqësve të Oklahomas”, deklaroi drejtori.
Autoritetet arrestuan Victor Lee Hawkins, 20 vjeç, një ish-nxënës në shkollë, i cili është akuzuar për mbajtje të paligjshme të armës së zjarrit, të shtëna me qëllim vrasjeje dhe drejtim të armës së zjarrit. /Telegrafi/