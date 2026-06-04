“Drejt fitores” – Osmani: Faleminderit Obiliq për pritjen e jashtëzakonshme
Kandidati për Kryeministër nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, së bashku me kandidaten për Presidente nga kjo parti, Vjosa Osmani, kanë vazhduar fushatën zgjedhore në komunën e Obiliq, në kuadër të aktiviteteve për zgjedhjet e 7 qershorit.
Gjatë takimeve me qytetarë dhe mbështetës të partisë, drejtuesit e LDK-së theksuan rëndësinë e pjesëmarrjes qytetare dhe mobilizimit elektoral në ditët e fundit të fushatës, duke kërkuar mbështetje për programin e tyre politik.
“Faleminderit Obiliq për pritjen e jashtëzakonshme. Tani drejt 7 qershorit, me besim të plotë në fitoren që bashkon qytetarët tanë.”
Takimi në Obiliq vjen si pjesë e serisë së vizitave të lidershipit të partisë në zona të ndryshme të vendit, me fokus në konsolidimin e mbështetjes dhe mobilizimin e elektoratit për ditën e votimit.