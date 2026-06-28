Dramë në kohën shtesë, Austria dhe Algjeria marrin rezultatin që iu nevojitej të dyjave
Algjeria dhe Austria kanë barazuar 3-3 në ndeshjen e fundit të fazës së grupeve në Kupën e Botës 2026, një rezultat që u mjaftoi të dyja kombëtareve për të siguruar kalimin në fazën e 1/16-ës.
Austria kaloi e para në epërsi në minutën e 28-të, kur Marko Arnautovic shfrytëzoi një asistim të saktë nga David Alaba dhe dërgoi topin në rrjetë për 1-0.
Algjeria reagoi para pushimit dhe barazoi në minutën e 45-të. Rafik Belghali realizoi një gol të bukur pas një aksioni individual, duke mposhtur portierin Alexander Schlager për rezultatin 1-1.
Në pjesën e dytë, Austria riktheu avantazhin në minutën e 55-të. Konrad Laimer shërbeu për Marcel Sabitzer, i cili shënoi me goditje të parë për 2-1.
Megjithatë, Algjeria nuk u dorëzua. Vetëm pesë minuta më vonë, Houssem Aouar asistoi për Riyad Mahrez, i cili e kishte të lehtë ta dërgonte topin në portën e zbrazët dhe të barazonte shifrat në 2-2.Në minutat shtesë, ndeshja mori një kthesë dramatike dhe u mbyll me një spektakël të vërtetë.
Kur dukej se Algjeria po shkonte drejt fitores, Riyad Mahrez realizoi në minutën e 90+4 një gol vendimtar. Pas një aksioni të shpejtë, kapiteni algjerian u gjend në pozicion ideal dhe me një goditje të saktë mposhti portierin austriak, duke përmbysur rezultatin në 3-2 dhe ndezur festën e tifozëve.
Megjithatë, Austria nuk u dorëzua. Në minutën e 90+6, Saša Kalajdžić shfrytëzoi një rast brenda zonës dhe dërgoi topin në rrjetë për 3-3, duke vulosur një barazim spektakolar në sekondat e fundit.
Ky rezultat i dërgoi të dyja kombëtaret në fazën e 1/16-ave të Kupës së Botës, pas një ndeshjeje plot emocione dhe përmbysje deri në fishkëllimën e fundit. /Telegrafi/