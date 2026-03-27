Drama që tronditi Spanjën, viktima e përdhunimit vdes nga eutanazia - rrëfimi i saj i fundit
Një grua spanjolle, e cila kishte zhvilluar një betejë të gjatë ligjore me të atin për të drejtën për t'i dhënë fund jetës, vdiq nga eutanazia.
Banorja e Barcelonës, Noelia Castillo, 25 vjeç, mbeti paraplegjike për shkak të lëndimeve të pësuara kur u përpoq t'i jepte fund jetës në vitin 2022.
Qeveria katalanase i dha asaj të drejtën për vdekje të asistuar në verën e vitit 2024, por procesi u pezullua në momentin e fundit pas kundërshtimeve ligjore të ngritura nga babai i saj, me mbështetjen e grupit konservator të fushatës, Avokatët e Krishterë (Abogados Cristianos).
Ai argumentoi se vajza e tij vuante nga një çrregullim personaliteti që ndikonte në gjykimin e saj.
Ai gjithashtu vuri në dukje "detyrimin e shtetit për të mbrojtur jetën e njerëzve, veçanërisht më të prekshmit, siç është rasti me një të ri me probleme të shëndetit mendor".
Kjo ankesë nisi një betejë ligjore 18-mujore e cila përfundoi kur Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ) vendosi në favor të Noelia Castillos.
Të enjten në mbrëmje, Abogados Cristianos njoftoi se Castillo kishte vdekur nga eutanazia.
Grupi tha se rasti i saj "nxjerr në pah të metat serioze" në ligjin spanjoll të eutanazisë.
Duke folur për një televizion spanjoll në fillim të kësaj jave, Castillo tha se babai i saj ishte përpjekur ta bllokonte ligjërisht vendimin e saj për të vdekur me dinjitet.
"Ai nuk e ka respektuar vendimin tim dhe nuk do ta respektojë kurrë", tha ajo.
Ajo gjithashtu tregoi për fëmijërinë e saj të vështirë, pjesën më të madhe të së cilës e kaloi në azile kujdesi.
Castillo zbuloi se u sulmua seksualisht për herë të parë nga ish-i dashuri i saj prej katër vitesh, pasi kishte marrë pilula gjumi për ta ndihmuar të flinte, dhe tha se u sulmua edhe në një rast tjetër nga disa burra në një klub nate.
25-vjeçarja tha se gjithmonë ishte “ndjerë e vetmuar” dhe kurrë nuk kishte pasur dyshime nëse donte të vazhdonte me vendimin për të vdekur me eutanazi.
"Askush në familjen time nuk është pro", tha ajo.
“Dua vetëm të iki në paqe dhe të ndaloj dhimbjen", shtoi Castillo.
"Lumturia e një babai, e një nëne apo e një motre nuk duhet t'i paraprijë lumturisë së një vajze."
Raportohet se ajo dëshironte të ishte vetëm me mjekun e saj kur të kryhej injeksioni vdekjeprurës.
Nëna e saj, Yolanda, tha se nuk ishte dakord me vendimin e vajzës së saj, por e "respektoi" atë.
Ndryshe, ligji spanjoll për eutanazinë hyri në fuqi në vitin 2021.
Sipas të dhënave qeveritare, 426 kërkesa për vdekje të asistuar u miratuan në vitin 2024, viti më i fundit i disponueshëm.
Kjo ishte hera e parë që një çështje shkoi në gjykatë për t’u vendosur nga një gjyqtar. /Telegrafi/