Drake përsëri shfaqet me simbolin kombëtar shqiptar
Reperi i njohur kanadez, Drake, ka bërë sërish një gjest që ka tërhequr vëmendjen e shqiptarëve në rrjetet sociale.
I njohur për stilin e tij unik dhe për lidhjet e forta me kulturën pop, Drake ka publikuar në InstaStory-n e tij një fotografi ku shfaqet me një kapele të veçantë që mban flamurin kombëtar shqiptar, kuqezi.
Ky simbol nuk është i panjohur për reperin, pasi më parë ai ka veshur një xhaketë me të njëjtin flamur, duke treguar se e ka një vend të veçantë për kulturën shqiptare.
Fansat e reperit, veçanërisht nga Shqipëria dhe Kosova, nuk e kanë fshehur emocionin e tyre, duke shpërndarë postimin dhe komentuar me entuziazëm.
Gjesti i reperit vjen në një kohë kur simboli kombëtar është bërë gjithnjë e më i pranishëm në kulturën pop dhe rrjetet sociale, duke krijuar një lidhje të veçantë mes artistëve ndërkombëtarë dhe komunitetit shqiptar. /Telegrafi/
Drake/Instagram
Drake/Screenshot