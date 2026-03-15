DPHM: Nga e marta do të ketë rënie drastike të temperaturave, do të kthehet shiu dhe erërat e fuqishme
Pas disa ditësh me mot më të ngrohtë dhe të qëndrueshëm, Maqedonia po hyn në një kthesë më të theksuar të motit nga 17 marsi.
Ka indikacione se ajri më i ftohtë nga veriu do të hyjë në vend, i cili do të sjellë një rënie drastike të temperaturave, më shumë vranësira dhe reshje dhe borë në male.
Administrata Hidrometeorologjike njofton mot të ndryshueshëm me vranësira me shira të rastit lokal të mërkurën, të ndjekur nga erëra të forta veriore dhe një rënie të ndjeshme të temperaturave ditore.
Parashikimet e fundit tashmë po tregojnë këtë kthesë në qytete.
Në Shkup, pas 18 gradëve të sotme dhe të nesërme, e marta do të jetë ende relativisht e butë me rreth 17 gradë, por të mërkurën temperatura maksimale bie në rreth 9 gradë me shi dhe mot plotësisht të vranët.
Një trend i ngjashëm shihet në pjesën jugperëndimore të vendit: në Manastir, nga 12 gradë të hënën, temperaturat bien në 9 të martën dhe 6 të mërkurën, dhe në Ohër nga 10 në 7, pastaj në 5 gradë.
Në male, vala e të ftohtit do të ndihet edhe më fuqishëm. Në Mavrovë, një përzierje shiu dhe bore është parashikuar tashmë për të martën, me temperatura rreth 2 gradë, dhe të mërkurën maksimumi ditor bie në zero. Atje shihet më qartë se mbërritja e valës së ftohtë nuk do të jetë vetëm një kujtesë kalendarike se marsi mund të ndihet si dimër, por edhe një ndryshim real i kushteve në terren.