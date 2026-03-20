DPHM: Ditët në vijim mot i vranët, me periudha me diell
Moti nesër do të jetë pjesërisht i vranët me periudha me diell. Do të fryjë erë e dobët deri mesatare nga veriu. Temperatura minimale do të jetë në intervalin nga -3 deri në 3, ndërsa maksimale do të arrijë nga 9 deri në 16 gradë.
Në Shkup, pjesërisht i vranët me periudha me diell. Do të fryjë erë e dobët deri mesatare nga veriu. Temperatura minimale do të bjerë në -1, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 15 gradë.
Në ditët në vijim do të pasojë një periudhë moti pjesërisht i vranët me periudha me diell. Në fillim të javës së re do të ketë kushte për reshje lokale të shiut të herëpashershme.
