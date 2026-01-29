Dove Cameron thyen heshtjen për fejesën me këngëtarin Damiano David
Dove Cameron theu heshtjen vetëm disa javë pasi njoftoi fejesën e saj me këngëtarin italian Damiano David.
Aktorja 30-vjeçare – e cila për herë të parë nxiti spekulime për fejesë vjeshtën e kaluar – dha detaje mbi propozimin romantik dhe intim gjatë një paraqitjeje në emisionin The Tonight Show With Jimmy Fallon të martën.
Ndërsa anëtari i grupit Måneskin i bëri propozimin në tetor të vitit të kaluar, çifti zgjodhi ta konfirmonte fejesën në rrjetet sociale pasi festuan ardhjen e vitit 2026.
Teksa rrëfente historinë, Cameron tregoi unazën me diamant në gishtin e saj, duke zbuluar se David e kishte dizajnuar vetë bizhuterinë.
“Ai bëri një punë kaq të bukur. Ai ndihmoi në dizajnimin e saj, ndaj ndihem veçanërisht e prekur dhe është thjesht perfekte”, u shpreh ajo me entuziazëm.
Fallon e pyeti nëse ylli kishte pasur ndonjë ide që artisti i muzikës po planifikonte t’i propozonte, dhe Cameron konfirmoi se po, ajo e dinte.