Dosjet që mund të ndryshojnë historinë: çfarë do të zbulohet në “Debat Plus”?
Dosje që për dekada kanë mbetur të mbyllura…
Ngjarje që kanë lënë më shumë pyetje sesa përgjigje…
Dhe një histori që mund të mos jetë ashtu siç e kemi besuar.
Emisioni “Debat Plus” me Ermal Pandurin sjell në fokus një nga temat më të ndjeshme dhe më pak të zbardhura të historisë shqiptare.
Bëhet fjalë për dokumente dhe dëshmi që lidhen me ndjekjen dhe spiunimin e mijëra shqiptarëve, jo vetëm nga struktura të jashtme si UDB-ja, por edhe nga vetë mekanizmat e Sigurimit të shtetit shqiptar.
Pyetjet që ende kërkojnë përgjigje
Ky emision ngre disa nga dilemat më të mëdha historike.
Kush qëndroi pas organizimit të demonstratave të vitit 1981?
Kush kë e spiunonte në atë kohë?
A kishte tradhti brenda vetë radhëve shqiptare?
Kush nxori emra në proceset gjyqësore?
Dhe mbi të gjitha…
Një vrasje që mbetet mister
Rasti i vrasjes së vëllezërve Gërvalla dhe Kadri Zeka rikthehet në vëmendje.
12 plumba.
Një mesazh i qartë.
Një ngjarje që tronditi mërgatën shqiptare.
Por… a është zbuluar ndonjëherë e vërteta e plotë?
Edhe sot, kjo vrasje konsiderohet një rast që nuk është mbyllur kurrë plotësisht.
Dosjet që mund të ndryshojnë narrativën
Sipas asaj që paralajmërohet, dokumente të reja dhe interpretime të reja të fakteve mund të hedhin dritë mbi një periudhë ku kufiri mes patriotizmit, frikës dhe manipulimit ishte i paqartë.
“E vërteta… nuk është ajo që mendoni.”
Këto zhvillime pritet të trajtohen në emisionin “Debat Plus” me Ermal Pandurin, ku do të diskutohet mbi këto dosje dhe ndikimin e tyre në mënyrën si e kuptojmë historinë tonë.
Emisioni transmetohet së shpejti në RTV Dukagjini.