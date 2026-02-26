Dosja Epstein, jep dorëheqje kreu i Forumit Ekonomik Botëror
Kreu i Forumit Ekonomik Botëror (WEF) ka dhënë dorëheqje pasi organizata hapi një hetim të brendshëm mbi kontaktet e tij me të dënuarin për abuzim seksual, të ndjerin Jeffrey Epstein.
Borge Brende, presidenti dhe drejtori ekzekutiv i WEF, njoftoi se po jepte dorëheqje pas më shumë se tetë vitesh në këtë rol, duke thënë se vendimi erdhi pas “shqyrtimit të kujdesshëm”.
“Jam mirënjohës për bashkëpunimin e jashtëzakonshëm me kolegët dhe besoj se tani është momenti i duhur që Forumi të vazhdojë punën e tij të rëndësishme pa shpërqendrime”, tha Brende në një deklaratë.
WEF nisi hetimin në fillim të këtij muaji pasi Departamenti Amerikan i Drejtësisë publikoi një pjesë të madhe të dosjeve të lidhura me Epstein, të cilat tërhoqën vëmendje të re në qarqet globale të biznesit dhe politikës.
Gjatë viteve, figura të shumta të profilit të lartë — duke përfshirë figura të shquara biznesi, politikanë dhe anëtarë të familjes mbretërore — janë shfaqur në shkëmbimet e emaileve, librat e kontakteve, regjistrat e fluturimeve ose të dhëna të tjera të Epstein.
Në shumë raste, ata që janë përmendur kanë mohuar publikisht shkeljet, shkruan euronews.
Në një deklaratë të përbashkët, bashkëkryetarët e WEF, Andre Hoffmann dhe Larry Fink, e falënderuan Brenden për mandatin e tij.
“Dëshirojmë të shprehim vlerësimin tonë të sinqertë për kontributet e rëndësishme të Borge Brende në Forumin Ekonomik Botëror. Përkushtimi dhe lidershipi i tij kanë qenë të rëndësishëm gjatë një periudhe vendimtare reformash për organizatën, duke çuar në një takim të suksesshëm vjetor në Davos. Ne e respektojmë vendimin e tij për të dhënë dorëheqjen”, thanë ata.
WEF ka njoftuar se Alois Zwinggi do të shërbejë si president i përkohshëm dhe drejtor ekzekutiv, ndërsa bordi menaxhon tranzicionin e lidershipit.
Kuptohet që hetimi ka komplikuar planifikimin e trashëgimisë në forumin me seli në Gjenevë.
Presidentja e Bankës Qendrore Evropiane, Christine Lagarde, është parë gjerësisht si një kryetare e mundshme në të ardhmen, pas largimit të themeluesit të WEF, Klaus Schwab, vitin e kaluar.
Ndryshe, Brende, ish-ministri i jashtëm i Norvegjisë, ka udhëhequr Forumin Botëror të Ekonomisë (WEF) që nga viti 2017, duke mbikëqyrur organizatën gjatë periudhës së pandemisë dhe një sërë reformash të qeverisjes së brendshme.
Forumi nuk ka treguar se kur do të vazhdojë shqyrtimi i lidhjeve të Brendes me Epsteinin pas dorëheqjes së tij.
Të qenit i emëruar në dosjet që lidhen me Epsteinin nuk nënkupton në vetvete shkelje. /Telegrafi/