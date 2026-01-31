Dosja Epstein, ish-princi Andrew shfaqet pranë një gruaje të shtrirë në dysheme
Fotografitë duket se e tregojnë ish-Princin Andrew i përkulur mbi një grua të shtrirë në dysheme, në publikimin e fundit të dosjeve të Epstein nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së.
Në një imazh pa datë, Andrew Mountbatten-Windsor shikon drejtpërdrejt kamerën ndërsa përkulet mbi një grua, fytyra e së cilës është errësuar.
Një fotografi tjetër tregon dorën e Mountbatten-Windsor të vendosur mbi barkun e të njëjtit person.
Dokumentet e fundit të Epstein përmbajnë gjithashtu një shkëmbim email-esh midis shkelësit të dënuar seksual Jeffrey Epstein dhe Mountbatten-Windsor në gusht 2010, në të cilin financieri fton familjen mbretërore të takohet me një “mik” për darkë në Londër.
Mountbatten-Windsor përgjigjet se do të ishte “i kënaqur ta shihte” dhe i thotë Epstein t’i japë asaj të dhënat e tij të kontaktit.
Epstein më pas e përshkruan atë si një ruse 26-vjeçare që është “shumë e zgjuar, e bukur dhe e besueshme” dhe konfirmon se ajo ka email-in e Mountbatten-Windsor.
Më shumë se një muaj më vonë, në një grup tjetër emailesh, Epstein dhe Mountbatten-Windsor bëjnë plane për t'u takuar në Londër.
Mountbatten-Windsor sugjeron darkë në Pallatin Buckingham ku do të kenë "shumë privatësi".
Epstein shkruan se dyshja do të "kenë nevojë/do të kenë kohë private".
Nuk është e qartë se kur ose ku janë bërë imazhet; nuk u dha asnjë mbishkrim ose kontekst për fotografitë së bashku me dokumentin e publikuar. /Telegrafi/