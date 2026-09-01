Dortmundi arrin marrëveshje me yllin e Arsenalit
Ethan Nwaneri po fluturon për të kryer vizitat mjekësore dhe për t'u bashkuar me Borussia Dortmund në formë huazimi për një sezon të plotë nga Arsenali.
Sipas gazetarit Fabrizio Romano, marrëveshja për sulmuesin 19-vjeçar është arritur dhe klubi gjerma do ta mbulojë pagën e tij.
Dortmundi u transferua për Nwanerin pas një dëmtimi të Giannis Konstantelias që i la ata pa lojtarë në sulm, me klubin që e shihte huazimin si hapin e duhur për të siguruar minutat e rregullta në ekipin e parë të lojtarit të ri anglez.
🚨🟡⚫️ EXCLUSIVE: Borussia Dortmund reach verbal agreement to sign Ethan Nwaneri from Arsenal, here we go!
Season long loan agreed from Arsenal as Nwaneri said yes to this possibility overnight.
BVB sources confirm salary will be entirely covered by the Geeman club. pic.twitter.com/V455sTaPeZ
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026
Nwaneri pati vështirësi për të qenë titullar i qëndrueshëm te Arsenali sezonin e kaluar, duke shënuar vetëm 2 gola dhe 1 asistim në 12 paraqitje në të gjitha garat përpara se të transferohej te Marseille në formë huazimi, ku regjistroi dy gola dhe një asistim në 12 paraqitje.
Lojtari anglez shënoi nëntë gola dhe dy asistime në 37 paraqitje gjatë sezonit të tij të parë 2024/25, duke nënshkruar më vonë një kontratë të re afatgjatë me Arsenalin.
Një kalim në Bundesliga tani i ofron atij platformën për të ndërtuar mbi atë premtim me kohë të rregullt ndeshjesh. /Telegrafi/